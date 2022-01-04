شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: حتى إن نفدت البطارية.. كيف تعثر على هاتفك "المختفى"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من الناس مشكلة تتكرر يوميا، وهي نسيان مكان هاتفهم المحمول، أو تعرضه للسرقة أو الضياع، مما يؤثر بشكل كبير عليهم نظرا لاعتمادنا الكبير اليوم على التكنولوجيا، إلا أن العثور على الهاتف "المختفى" أصبح اليوم سهلا، حتى وإن كانت البطارية فارغة تماما والهاتف مغلق، وفقا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ويمكن العثور على الهاتف الضائع، إلى جانب الأجهزة أو الأشياء الأخرى التى غالبا ما تختفي من البيت، مثل أجهزة التحكم عن بعد "ريموت كنترول"، من خلال جهاز "إيرتاغز" الذي تنتجه شركة "أبل".

ويعتمد الجهاز الصغير على خاصية التتبع من خلال نظام "جي بي إس"، ليساعدك على تحديد موقع أي شيء تريده، إذ يمكن تركيب الجهاز على مختلف الأشياء، مثل الهاتف، أو طوق حيوانك الأليف، أو حتى جهاز التحكم عن بعد.

وعلى الرغم من فعالية هذا الجهاز فى تتبع الهاتف، فإنه أثار مخاوف أمنية، إذ من الممكن تعليقه على حقيبة مثلا، وتتبع أي شخص، أو تثبيته على سيارة لتتبعها وسرقتها لاحقا.

أما الطريقة الأخرى التى يمكنك بها تحديد موقع هاتفك المحمول، حتى وإن كان مغلقا، فهي من خلال خاصية Find My المتاحة على أجهزة آيفون.

يشار إلى أن إمكانية الاعتماد على هذه الخاصية لتحديد موقع الهاتف إذا كان مغلقا، غير متاحة إلا على أجهزة آيفون 11، والإصدارات الأحدث، بما في ذلك جميع طرز آيفون 11 و12 و13، التي تعمل بنظام iOS 15.

ويمكنك التأكد من تشغيل هذه الخاصية، من خلال الذهاب إلى الإعدادات، ثم النقر على اسمك، ثم Find My. وهنا يجب التأكد من تشغيل Find My iPhone وFind My Network، وSend Last Location.

وهذه الخاصية الأخيرة تقوم بإرسال موقع هاتفك لحسابك على أبل، عندما تكون البطارية على وشك النفاد، وبالنسبة لأجهزة أندرويد، فإن خاصية "العثور على جهازي" Find My Device تعمل بشكل تلقائي عندما تتم إضافة حساب غوغل لأي جهاز أندرويد.

وتأكد من تسجيل دخولك لحساب غوغل، وأن تكون متصلا بالإنترنت من خلال باقة هاتفك أو Wifi، وأن تكون خاصية الموقع Location تعمل، ثم شغل خاصية "العثور على جهازي".

كما يمكنك أيضا اتباع خطوات عبر جهاز الكمبيوتر الخاص بك، بالولوج إلى android.com/find، ثم تسجل الدخول لحساب غوغل الخاص بك، والضغط على علامة "الهاتف الضائع" الموجودة في أعلى الشاشة، وسيتم إرسال تنبيه إلى هاتفك، وسيمكنك حينها أن ترى على الخريطة الموقع الموجود به هاتفك.

كما يمكنك أن تشغل خاصية "تشغيل الصوت"، ليرن هاتفك بأعلى صوت ممكن لمدة 5 دقائق حتى تتمكن من إيجاده.