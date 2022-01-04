شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية جعل Siri يقرأ رسائلك بصوت عالٍ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع إطلاق iOS 13.2 في عام 2019، أضافت أبل بعض الميزات الجديدة إلى أجهزة أيفون، حيث كانت إحدى الميزات المفيدة التي قدمتها الشركة هي قدرة Siri على قراءة الرسائل الواردة بصوت عالٍ من أيفون.

وذلك مع ملاحظة أن الميزة متوفرة فقط في أيفون 6S أو أحدث، وتتطلب الميزة أن ترتدي AirPods (الجيل الثاني والثالث) أو AirPods Pro أو Powerbeats Pro أو سماعات رأس أخرى من أبل.

وبمجرد تمكين الميزة، سيقوم Siri بتشغيل نغمة ثم قراءة اسم المرسل بصوت عالٍ قبل قراءة الرسالة، وفي حالة تلقي رسالة طويلة، سيعلن Siri ببساطة عن اسم المرسل وأنه قد تم استلام الرسالة.

ومع التحديثات الأحدث، يمكن لـ Siri أيضًا قراءة الرسائل بصوت عالٍ عند إقران أيفون الخاص بك مع أبل CarPlay، ويمكن أن تكون هذه الميزة مفيدة أثناء التمرين أو أثناء قيادة السيارة.

1. افتح تطبيق الإعدادات على جهاز أبل أيفون الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل وانقر على خيار Siri & Search.

3. اضغط على إعلان الإخطارات.

4. شغّل مفتاح تبديل الإعلان عن الإشعارات.

5. الآن، في نفس الصفحة، قم بتشغيل التبديل لسماعات الرأس.

يمكنك أيضًا الرد على الرسائل باستخدام الأوامر الصوتية بمجرد انتهاء Siri من القراءة، وسيتجنب Siri مقاطعتك وسيستمع إليك بعد قراءة رسالة حتى تتمكن من الرد أو اتخاذ الإجراءات دون قول "يا Siri".

وباستخدام ميزة الإعلان عن الإشعارات، يمكنك أيضًا جعل Siri يعلن عن الإشعارات التي تتلقاها من التطبيقات الأخرى التي ترسل إشعارات حساسة للوقت أو رسائل مباشرة.