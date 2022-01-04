شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أجهزة Mac يمكنها الحصول على شريحة Apple Silicon سريعة بحلول شهر يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Apple لأول مرة عن مشروع Apple Silicon في يونيو 2020، لذلك سيكون من المناسب إعلان اكتمال الانتقال فى يونيو من العام الجاري 2022، وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

وأطلقت شركة Apple شرائح Apple Silicon في MacBook Air وMacBook Pro وiMac مقاس 24 بوصة، وهذا يترك عددًا قليلاً من أجهزة Mac لم يجرِ التغيير بعد وهى Mac Mini وMac Pro وiMac الأكبر (والذى قد يتحول إلى iMac Pro مجددًا).

وقال ماك جورمان المراسل فى نشرة اخبارية من مؤتمر أبل للمطورين الذى تكشف فيه عن منتجات الأجهزة القادمة، أن الشريحة الموجودة داخل Mac Pro القادم ستكون أصغر من الطراز الحالى وستحتوى على ما يصل إلى 40 مركزًا لوحدة المعالجة المركزية وما يصل إلى 128 مركزًا لوحدة معالجة الرسومات، وستعتمد هذه الشريحة على رقائق M1 Pro و M1 Max فى أحدث MacBook Pro ، بدلاً من M2 الجديد الذى نتوقع رؤيته فى تحديث MacBook Air لهذا العام .

وأوضح جورمان على تويتر أنه يتوقع الإعلان عن جهاز Mac Pro مجهز بشركة Apple Silicon في WWDC ، لكنه لن يتم إطلاقه فعليًا إلا في وقت لاحق من العام، ولم يتضح بعد ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على Mac Mini وiMac الأكبر أو ما إذا كان سيتم إطلاقهما رسميًا في المعرض بدلاً من ذلك.

وتطرق Gurman إلى مجموعة متنوعة من موضوعات Mac الأخرى فى رسالته الإخبارية أيضًا وحذر القراء من عدم التحمس كثيرًا لشريحة M2 المستقبلية من Apple ، والتى يعتقد أنها ستكون "أسرع بشكل هامشى من شريحة M1 التى تم إطلاقها في عام 2020، مع نفس التهم الأساسية لوحدة المعالجة المركزية ولكن مع وحدة معالجة رسومات محسّنة قليلاً مع تسعة أو عشرة نوى.

ولا تزال شريحة M1 تعمل بشكل مثير للإعجاب في عام 2022، لذا فإن الزيادة الصغيرة ليست بالضرورة أمرًا سيئًا ولكن لا تتوقع أن يقوم M2 بأداء المعجزات، وينصح Gurman القراء برؤيتها بشكل مشابه لتحديثات الرقاقة التى يحصل عليها iPhone كل عام.

كما تمت مناقشة الشائعات حول الشاشة الخارجية التي يُقال أن شركة آبل تعمل عليها في ديسمبر 2021، وأفاد جورمان أن شركة Apple كانت تعمل على شاشة قد تكلف نصف سعر Apple Pro Display XDR البالغ 4999 دولارًا، وفي رسالته الإخبارية كرر غورمان هذه الفكرة قائلاً إنه يأمل أن يتم إطلاقها فى عام 2022.

ومن الجدير بالذكر أن جورمان يقول إن عمليات الإطلاق هذه يمكن أن تحدث "في وقت مبكر مثل يونيو"، مما يعني أنها يمكن أن تحدث لاحقًا، ومع ذلك حتى إذا تأخر البعض حتى نهاية العام فقد يظل عام 2022 عامًا مليئًا بالازدحام بالنسبة لشركة Apple وعامًا رائعًا بالفعل لمستخدمي Apple.