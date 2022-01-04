شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل بسيط حول كيفية استخدام Apple Pay والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع ظهور التكنولوجيا التي يتعين عليها إعادة تشكيل وجودنا، واستبدال التسوق التقليدي المعتاد بالتسوق عبر الإنترنت تدريجياً، يمكننا من أى مكان إجراء مدفوعات مختلفة لعمليات التسوق التى يحتاجها العديد لدينا.

وتعمل شركات التكنولوجيا الكبرى مثل آبل وجوجل على ابتكار طرق لتقديم طريقة أكثر أمانًا لإجراء المدفوعات دون متاعب المستخدمين الذين يعتمدون على بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

قررت آبل جعل المدفوعات مقابل خدماتها العديدة سهلة لمشتركيها من خلال طريقة الدفع في المدفوعات الشخصية في تطبيقات iOS و Safari.

قررت آبل التي لم تغفل عن الضغوط التي يمر بها مستخدموها في الماضي تسهيل الأمور عليهم من خلال طريقة آمنة لإتمام المدفوعات دون الاضطرار إلى التعامل مباشرة مع أحد البنوك.

وتعد Apple Pay مثالاً ممتازًا لكيفية استخدام التكنولوجيا في مهامنا اليومية لتقديم نتائج أسرع وملائمة لتبسيط الحياة.

قامت شركة التكنولوجيا لتسهيل إجراء المدفوعات الخاصة باستبدال البطاقة الفعلية والعملات الورقية بمحفظة رقمية، مما يساعدك بسهولة على إجراء معاملة دفع بغض النظر عن الموقع.

الخطوات الرئيسية لاستخدام Apple Pay وفقا لما نقله موقع Techbooky.

قم بإعداد Apple Pay Wallet باستخدام معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم للبدء.

وبصفتك مستخدمًا لأول مرة على "Apple Pay" ، لاستخدام محفظة آبل الخاصة بك، سيتعين عليك مسح معلومات بطاقة الائتمان أو الخصم الخاصة بك فى محفظة آيفون على جهازك، سواء كان آيفون أو آيباد أو Apple Watch أو MacBook. ثم اتبع التعليمات المصرفية لبطاقة الائتمان / الخصم الخاصة بك على التطبيق لربط بطاقتك بتطبيق Wallet.

وسيساعد استخدام Apple Cash مع التطبيق في تسهيل المدفوعات بمجرد الوصول إلى تطبيق iMessage الخاص بك.

معرفة كيفية إجراء المدفوعات

بعد ربط بطاقتك بتطبيق المحفظة، ستكون الخطوة التالية هي معرفة كيفية الدفع باستخدام Apple Pay.

بعد أن تضيف طريقة الدفع التي اخترتها، سيكون إجراء الدفع أمرًا سهلاً.

انقر نقرًا مزدوجًا على الزر الجانبي على جهازك بالقرب من أي جهاز قارئ Apple Pay ، وهذا من شأنه أن يدفع iPhone الخاص بك لعرض بطاقاتك للاختيار من بينها والانتقال إلى الأعلى لاستخدامها في الدفع الذى اخترته.

يمكنك بعد ذلك معرفة كيفية إجراء مدفوعات للتسوق عبر الإنترنت أو حتى الاشتراك في خدمات البث المباشر من Apple.