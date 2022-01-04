شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تعمل أبل على تغيير مفهوم "الشحن اللاسلكى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل شركة أبل على جهاز "أيفون" سيكون قادرًا على شحن الأجهزة الأخرى أيضًا، ووفقًا لتقرير صادر عن AppleInsider ، تُظهر براءة اختراع تم اكتشافها مؤخرًا من قبل شركة أبل أن الشركة تعمل على جهاز iPhone يقوم بشحن الأجهزة أو الملحقات الأخرى لاسلكيًا من خلال شاشتها.

ويكشف تقديم براءات الاختراع المسمى "من خلال الشحن اللاسلكي عبر الشاشة" كيف يخطط عملاق التكنولوجيا لدمج تقنية الشحن اللاسلكي على الشاشة في الجهاز، وجاء في طلب براءة الإختراع : "قد يتم تكوين جهاز إلكتروني شخصي (على سبيل المثال ، جهاز كمبيوتر لوحي) لشحن ملحق لاسلكيًا (على سبيل المثال ، قلم) من خلال واجهة شاشة للجهاز. قد يكون جزء على الأقل من واجهة الشاشة شفافًا لتسهيل المشاهدة على الشاشة ".

ويمكن أن تكون هذه التكنولوجيا مفيدة لمستخدمي الساعات الذكية وسماعات الأذن التي يمكن شحنها لاسلكيًا، حيث تدعم كل أداة أطلقتها الشركة تقريبًا في السنوات القليلة الماضية الشحن اللاسلكي.

ويذكر التقرير أيضًا أن طلب البراءة هذا يعود إلى ثمانية مخترعين من بينهم زكي موسوي ، الذي يُنسب إليه أيضًا طلب براءة اختراع حول منع أجهزة الشحن اللاسلكية من التدخل في CarKey.

التقنيات التي توضحها Apple في طلبات براءات الاختراع الخاصة بها لا تصل دائمًا إلى المنتج الفعلي، وإذا كانت الشركة تخطط لدمج التكنولوجيا في أجهزة iPhone المستقبلية ، فقد يستغرق الأمر بضع سنوات.