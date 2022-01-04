شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يحصل على ميزة شهيرة من ويندوز 7.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضعة أشهر، طرحت مايكروسوفت نظام التشغيل ويندوز 11 بلوحة أدوات جديدة تحمل أنواعًا مختلفة من البطاقات والمعلومات مثل الأخبار والطقس والمزيد، وفي الوقت الحالي، لا يدعم نظام التشغيل أدوات الطرف الثالث كما أنه لا يسمح للمستخدمين بتثبيت عناصر واجهة المستخدم على سطح المكتب.

لكن الآن، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Latest، تخطط الشركة لإجراء بعض التغييرات الكبيرة على ميزات عناصر واجهة المستخدم الخاصة بها مع التحديثات القادمة.

ووفقًا للتقرير، تخطط مايكروسوفت لإضافة دعم لأدوات الطرف الثالث في الإصدار 22H2 من ويندوز 11، وتم تقديم دعم أدوات الطرف الثالث لأول مرة بواسطة compaat مع إطلاق ويندوز Vista في عام 2007، وفي وقت لاحق تمت إضافة الدعم أيضًا إلى ويندوز 7.

ويذكر تقرير Windows Latest أيضًا أن دعم أدوات الطرف الثالث سيسمح للمستخدمين أيضًا لتخصيص لوحة القطعة حسب رغبتهم، ويكشف التقرير أيضًا أنه لم يتم رصد واجهات برمجة تطبيقات متعلقة بأدوات الطرف الثالث في المعاينة الحالية أو الإنشاءات المستقرة لنظام التشغيل، وهذا يعني أن المعاينة الأولية للميزة القادمة لا تزال على بعد بضعة أسابيع أو أشهر.

وفي الشهر الماضي، أضافت مايكروسوفت ميزات وتحسينات جديدة إلى قائمة "ابدأ" وشريط المهام، وباستخدام أحدث إصدار، يمكن للمستخدمين النقر بزر الماوس الأيمن فوق "ابدأ" للوصول بسرعة إلى إعدادات البدء واختيار خيار التخطيط "المزيد من الدبابيس" أو "المزيد من التوصيات" لإظهار صف إضافي من أي من الدبابيس أو التوصيات، على التوالي.

وإذا تم توصيل جهاز عرض ثانوي، فسيتم الآن أيضًا عرض الساعة والتاريخ على أشرطة المهام الخاصة بجهاز العرض الثانوي أو الشاشات بعد التحديث، وفي وقت سابق، كانت الساعة والتاريخ مرئيين فقط على الشاشات الأساسية، وفقًا للشركة، التغيير غير متاح لجميع المطلعين حتى الآن، حيث تخطط لمراقبة التعليقات ومعرفة كيفية وصولها قبل نشرها للجميع.