علوم وتكنولوجيا

لقب عالمي جديد لـ “أبل”.. القيمة السوقية تتجاوز 3 تريليونات دولار

0 نشر
محرر بـ 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 4 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ 3 ساعات

شعار شركة أبل

حققت شركة أبل قفزة تاريخية، الاثنين، إذ تجاوزت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لتصبح أول شركة في العالم يتم تداول أسهمها علنًا تصل إلى هذه القيمة.

وارتفعت سهم أبل، الاثنين، بنحو 3 ٪ إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 182.88 دولار، متجاوزًا 182.85 دولار للسهم، وهو السعر المطلوب لتصل قيمة الشركة إلى 3 تريليونات دولار.

وتجاوزت القيمة السوقية لشركة أبل لأول مرة عتبة 1 تريليون دولار في أغسطس/آب عام 2018 وتجاوزت 2 تريليون دولار في أغسطس 2020.

وارتفعت أسهم أبل بنسبة 35٪ تقريبًا في عام 2021، حيث استفادت الشركة من ازدهار الطلب على هاتف آيفون 13 الجديد وإصدارات قديمة أخرى، بالإضافة إلى خدمات الاشتراك مثل Apple Music وApple TV وiCloud وApp Store.

وقفزت المبيعات ما يقرب من 30٪ إلى أكثر من 83 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2021، والذي انتهى في سبتمبر، كما تمتلك الشركة 191 مليار دولار نقدًا أيضًا.

ولكن قد لا تظل أبل طويلا الشركة الوحيدة التي تتجاوز قيمتها 3 تريليونات دولار مع اقتراب شركات أخرى، إذ تبلغ قيمة مايكروسوفت الآن حوالي 2.5 تريليون دولار والقيمة السوقية لشركةAlphabet المالكة لغوغل تبلغ حوالي 2 تريليون دولار.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا