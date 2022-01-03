شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تجاوز عدد مستخدمى 5G فى كوريا الجنوبية 20 مليونًا فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات حديثة نشرت اليوم، أن عدد مستخدمي الهواتف الذكية على شبكات الهاتف المحمول 5G قد تجاوز 20 مليونًا اعتبارًا من نوفمبر للمرة الأولى منذ أن تم تسويق الخدمة في عام 2019.

وبلغ العدد الإجمالي لمستخدمي شبكات 5G حوالي 20.19 مليون في نوفمبر من العام الماضي، وهو ما يمثل حوالي 28 بالمائة من إجمالي 72.57 مليون اشتراك في الهاتف المحمول في البلاد، وفقًا لبيانات وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقامت كوريا الجنوبية، التي يبلغ عدد سكانها 52 مليون نسمة، بتسويق شبكات 5G لأول مرة في أبريل 2019، وحصلت حتى الآن على تغطية 5G عبر 85 مدينة.

وتشير أحدث البيانات إلى زيادة من 19.38 مليون اشتراك 5G في أكتوبر، حيث عزز إطلاق الهواتف الذكية الجديدة، بما في ذلك سلسلة iPhone 13 الجديدة من أبل، نمو المستخدمين، وفقًا لتقارير وكالة يونهاب للأنباء.

وأظهرت البيانات أن SK Telecom، أكبر شركة اتصالات محمولة في البلاد من حيث الاشتراكات، لديها أكبر عدد من مستخدمي 5G عند 9.52 مليون، تليها KT Corp عند 6.16 مليون، ثم LG Uplus Corp عند 4.46 مليون.

وانخفض عدد مستخدمي الهاتف المحمول المشتركين في شبكات 4G في كوريا الجنوبية إلى 48.55 مليون في نوفمبر، وهو ما يمثل 67 بالمائة من اشتراكات الهاتف المحمول.