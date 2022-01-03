شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطور شاشات خارجية جديدة وأرخص سعرًا لأجهزة Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة ابل تعمل على شاشة خارجية منخفضة التكلفة والتي يمكن أن تكون حوالي نصف سعر أبل Pro Display XDR، الشاشة الاحترافية لعملاق التكنولوجيا، كما يقول مارك غورمان في رسالته الإخبارية الأولى Power On لهذا العام.

وقال الصحفي أيضًا إنه "يأمل" أن تصل الشاشة الجديدة في عام 2023، كما ادعى الشهر الماضي أن شركة أبل قد تكون قادرة على خفض التكاليف على الشاشة الخارجية الجديدة من خلال تقليل الحجم والسطوع الأقصى للشاشة قليلاً وأيضًا إجراء بعض التعديلات الأخرى.

والشاشة الخارجية منخفضة السعر هي ما يرغب مستخدمو Mac في الحصول عليه كخيار حيث يأتي Pro Display XDR بسعر كبير يبلغ 4999 دولارًا، وبالتالي يضطر العديد من المستخدمين إلى الذهاب للحصول على عرض من علامة تجارية خارجية بدلاً من دفع علاوة مقابل Pro Display XDR.

وقال Gurman أن شاشة أبل الخارجية منخفضة السعر ستكون "بائعًا حارًا لأولئك الذين يتطلعون إلى إضافة شاشة أكبر إلى جهاز MacBook Pro الجديد الخاص بهم دون إنفاق ما يعادل دفعة مقدمة لسيارة فاخرة على Pro Display XDR".