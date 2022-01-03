إليكم ترتيب دول العالم في عدد مستخدمي العملات الرقمية.. أين حلّ لبنان؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 10:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

يؤكد مراقبون أن العام المنصرم 2021، كان العام الأكثر تميزاً وزخماً للتداول في سوق العملات الرقمية، حيث شهد تقلبات واضحة في العديد من العملات، إلا أنه رغم ذلك، أضاف مرابح كبيرة للقيمة السوقية لهذه العملات كالبيتكوين و الإثيريوم والدوج كوين.

وفي تقرير لموقع “Cnn Arabic”، فقد أشار إلى أن البيتكوين ارتفعت فوق 60 ألف دولار لأول مرة في آذار قبل أن تنهار في أيار، مما أثار مخاوف بعض المستثمرين الجدد. إلا أن أولئك الذين تمسكوا بالاستثمار بالعملة كوفئوا، إذ انتعشت عملة البيتكوين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 68789.63 دولارًا في تشرين الثاني على الرغم من أنها انخفضت مرة أخرى في الشهر الماضي.

وبحسب موقع TripleA ، فإن الهند لديها أكبر عدد مستخدمي العملات المشفرة أو الرقمية على الصعيد العالمي بأكثر من 100 مليون مستخدم.

اليكم أشهر 10 منصات لتداول العملات الرقمية

وجاءت أميركا في المرتبة الثانية بأكثر من 27 مليون مستخدم، في حين جاءت روسيا في المرتبة الثالثة بـ 17 مليون مستخدم، وبعدها نيجيريا بـ13 مليون وبعدها البرازيل بأكثر من 10 ملايين مستخدم.

أما في العالم العربي، فقد حازت مصر أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص.

وجاءت دولة المغرب في المرتبة الثانية عربياً بـ878.1 ألف مستخدم، والسعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم، يليها العراق بـ 375.7 شخص واليمن بـ 278.3 ألف مستخدم.

أما لبنان، فقد جاء في المرتبة الـ11 بـ70.1 ألف مستخدم.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه الدول الأعلى من حيث عدد مستخدمي العملات المشفرة حول العالم وترتيب الدول العربية بحسب عدد مستخدمي العملات المشفرة: