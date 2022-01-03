شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تصدر إصلاحًا لخلل أدى إلى إغلاق رسائل البريد الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا استيقظت في الأول من (يناير) 2022 ووجدت أن البريد الوارد لبريدك الإلكتروني الخاص بالعمل كان فارغًا بشكل غير عادي، فأنت لست وحدك، حيث تعرضت مايكروسوفت في العام الجديد لخلل يمنع خوادم Exchange من إرسال رسائل البريد الإلكتروني، ولكن لحسن الحظ تم إصدار إصلاح منذ ذلك الحين، كما هو مفصل في تقرير Bleeping Computer.

"المشكلة تتعلق بفشل التحقق من التاريخ مع تغيير العام الجديد"

توضح مايكروسوفت في منشور على منتدى Tech Community الخاص بها: "تتعلق المشكلة بفشل التحقق من التاريخ مع تغيير العام الجديد وليست فشلًا لمحرك AV نفسه". "يؤدي فحص الإصدار الذي يتم إجراؤه على ملف التوقيع إلى تعطل محرك البرامج الضارة، مما يؤدي إلى تعليق الرسائل في قوائم انتظار النقل." وفقا لما نقله موقع The verege.

تحدد مايكروسوفت حل المشكلة في منشورها، مما يتطلب من المسؤولين إما تنفيذ الإصلاح يدويًا أو تطبيق برنامج نصي تلقائي. يحتوي المنشور أيضًا على أسئلة شائعة مفصلة، مع ملاحظة أن الحل "سيستغرق بعض الوقت" للمسؤولين لتنفيذه، واعتمادًا على عدد رسائل البريد الإلكتروني العالقة في قائمة الانتظار، قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل الرسائل إلى صناديق البريد الوارد للمستلمين المقصودين.

بدأت المشكلات في الظهور في منتصف ليل الأول من يناير، حيث لفت مسؤول Exchange في Reddit الانتباه إلى المشكلة. كما أوضح الكمبيوتر Bleeping ، بدأ المسؤولون في ملاحظة رسائل الخطأ في سجل أحداث Exchange Server ، مثل "فشلت عملية المسح FIP-FS في التهيئة. الخطأ: 0x8004005. تفاصيل الخطأ: خطأ غير محدد "أو" رمز الخطأ: 0x80004005. وصف الخطأ: لا يمكن تحويل "2201010001" إلى طويلة. "

وقام المسؤولون بالتوصل إلى حلول بديلة خلال الوقت الذي استغرقته Microsoft لمعالجة المشكلة، ولكن الآن بعد أن أصدرت الشركة إصلاحًا رسميًا، يبدو أن أزمة قد انتهت.