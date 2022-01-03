شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن أفضل التجارب العلمية فى عام 2021 على محطة الفضاء الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صورًا لأفضل التجارب العلمية على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) في عام 2021، ونشرت الوكالة عبر موقعها على الإنترنت، صور من "تحقيقات الاختراق" التي عمل عليها أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية عام 2021.

وشمل ذلك زراعة الخضروات في الفضاء، وهندسة الخلايا للبحث في نمو العضلات واستخدام الواقع الافتراضي (VR) لمعرفة كيف يدرك البشر الوقت في الجاذبية المنخفضة، حيث تم حصاد الفلفل الحار والخس وحتى الملفوف الصيني باك تشوي في محطة الفضاء الدولية كجزء من أبحاث النباتات التي تعد رواد الفضاء لمهام الفضاء السحيق.



علماء ناسا

تم أيضًا اختبار التقنيات لمهمات Artemis القادمة إلى القمر، والتي من المقرر أن تتم في عام 2025 ، وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن وكالة ناسا، وقال تقرير الصحيفة البريطانية، أيضًا، إن محطة الفضاء الدولية، التي تديرها وكالات الفضاء في الولايات المتحدة وكندا وروسيا واليابان وأوروبا، تدور على ارتفاع 250 ميلاً (400 كيلومتر) فوق الأرض، وفي غضون 24 ساعة، تقوم المحطة الفضائية بعمل 16 مدارًا لكوكبنا ، وتنتقل عبر 16 شروقًا وغروبًا.



تحقيق العضلات

وأضاف التقرير، "لقد سكن البشر المحطة الفضائية بشكل مستمر لمدة 21 عامًا، مما يدعم العديد من الاكتشافات العلمية"، وفي إحدى الصور من معرض ناسا، يمكن رؤية رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) توماس بيسكيت - الذي أكمل مهمته الثانية في محطة الفضاء الدولية عام 2021- وهو يعمل على دراسة تسمى "تحقيق العضلات الأساسية".

وتختبر هذه الدراسة ما إذا كانت هذه الأنسجة المهندسة المزروعة في الفضاء يمكن أن توفر نموذجًا لدراسة فقدان العضلات في الجاذبية المنخفضة، والتي يمكن أن تساعد في إعلام مهمات Artemis.



بحث انسجة فى الفضاء

وفي الفضاء، يعني الافتقار إلى الجاذبية أن العضلات بالكاد تضطر إلى العمل وأن رواد الفضاء لديهم روتين تمرين قوي لمنعهم من فقدان كميات كبيرة من كتلة العضلات.

تستخدم دراسة أخرى مماثلة نموذجًا ثلاثي الأبعاد لخلايا الكلى يُعرف باسم شريحة الأنسجة لدراسة آثار الجاذبية الصغرى على تكوين البلورات الدقيقة في الأنابيب الكلوية.



الزراعة فى الفضاء

تقول ناسا: "يمكن أن تدعم النتائج تصميم علاجات أفضل لحالات مثل حصوات الكلى وفقدان العظام لرواد الفضاء وهشاشة العظام للأشخاص على الأرض"، ويستفيد رواد فضاء محطة الفضاء الدولية أيضًا من موقعهم الفريد فوق الأرض لرصد العواصف والبيئية.

يصور أعضاء الطاقم الأرض باستخدام الكاميرات الرقمية المحمولة لتسجيل كيف يتغير الكوكب بمرور الوقت، من التغيرات التي يسببها الإنسان مثل النمو الحضري إلى الأحداث الطبيعية مثل الأعاصير والفيضانات والانفجارات البركانية.