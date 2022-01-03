شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. لعبة PUBG New State تحصل على خريطة جديدة فى النصف الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق PUBG New State في نوفمبر 2021 واكتسبت الكثير من الشهرة منذ صدورها، ويقوم Krafton بتطوير تحديثات مستمرة لإبقاء الأمور في مسارها الصحيح، وقد ذكر تقرير لـ Techradar أنه من المتوقع أن تحصل أحدث لعبة في سلسلة PUBG على خريطة جديدة وتحديثات متعددة جديدة بحلول منتصف عام 2022.

ويضيف التقرير أن كرافتون أصدر ثلاث صور جديدة في إعلان رسمي ذكر مخططًا للخريطة الجديدة التي سيتم تقديمها في PUBG New State، وبحسب التقرير، ظهرت الخرائط الجديدة كمزيج من المنحدرات والحقول مع برج مركزي في المدينة.

وفي الوقت الحالي، تحتوي PUBG New State على خريطتين في وضع "الباتال رويال"، والتي تتضمن - Troi وإصدار متقدم من Erangel الكلاسيكي.

لكن لم يشارك Krafton أي معلومات رسمية حول أبعاد الخريطة، ومع ذلك يمكن افتراض أنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل مع اقتراب تاريخ الإصدار، وعلاوة على ذلك، قال Krafton أيضًا إنه سيعطي الأولوية لإصدار التحديثات والتحسينات المتكررة.

وفي الأشهر الثلاثة الماضية، واجهت PUBG New State العديد من المشكلات التي واجهها اللاعبون أثناء لعب اللعبة. كان أهم ما في الأمر يتعلق بالأجهزة التي كانت تعمل في الأيام الأولى بعد إطلاق اللعبة.