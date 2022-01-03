شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خطط أبل لمستخدمى Mac خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل في نوفمبر 2020 عن أول معالج سيليكون لها يسمى M1، حيث كانت تلك بداية "ابتعاد" أبل عن معالجات Intel وكانت خارطة الطريق أن يكون لها معالجاتها الخاصة في مجموعة أجهزة Mac بالكامل.

والآن، وفقًا لمارك جورمان من Bloomberg، فإن أبل في طريقها للتحول تماما من معالجات Intel إلى M1 بحلول يونيو 2022، في الوقت المناسب تمامًا لـ WWDC، وأيضًا، قد يكون هناك العديد من طرازات Mac الجديدة التي يمكن أن تصل في عام 2022، بما في ذلك MacBook Pro "للمبتدئين".

- إيجابيات Mac الجديدة ، معالجات جديدة يقول Gurman أن أبل قد اصطفت جهاز Mac Pro جديد سيعتمد على رقائق M1 Pro وM1 Max، وقد تم الكشف عن المعالجين الجديدين مع MacBook Pro الجديدان في أكتوبر 2021.

أما بالنسبة للطرازات التي يمكن أن نتوقعها، قال Gurman أنه يمكن أن يكون هناك "Mac Pro أصغر مع ما يصل إلى 40 مركزًا لوحدة المعالجة المركزية و128 نواة رسومات، وجهاز Mac mini جديد، وiMac Pro بشاشة كبيرة ".

وفي رسالته الإخبارية الأسبوعية، قال Gurman إن الانتقال من Intel إلى رقائق السيليكون الخاصة بها يمكن أن يكتمل بحلول يونيو.

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يصل معالج جديد - من المحتمل أن يطلق عليه M2 - في عام 2022، لكن جورمان يقول إنه سيكون "إصدارًا أسرع بشكل هامشي من شريحة M1 اعتبارًا من أواخر عام 2020".

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لـ Gurman، أنها ستكون ترقية على معالج M1 بدلاً من M1 Pro و M1 Max، لذلك قد يظل عدد نواة وحدة المعالجة المركزية كما هو ولكن أبل يمكن أن تعطي وحدة معالجة رسومات أقوى.

ويقول Gurman في رسالته الإخبارية: "هذا يعني على الأرجح تسعة أو 10 مراكز GPU، ترقية من سبعة أو ثمانية خيارات أساسية للرسومات على M1"، ووفقًا لغورمان، ستكون القفزة من M1 إلى M2 كما تفعل أبل مع معالجات iPhone كل عام.

MacBook Air الجديد وMacBook Pro انتشرت الشائعات حول إعادة تصميم أبل لجهاز MacBook Air ويؤكد Gurman ذلك، ليس هذا فقط، ولكن يمكن أيضًا تقديم MacBook Pro "للمبتدئين" من قبل أبل في عام 2022.

ولم تقم أبل بتحديث MacBook Air منذ نوفمبر 2020 ومن المتوقع أن يشهد 2022 MacBook Air إعادة تصميم كاملة لجهاز واحد من أشهر أجهزة كمبيوتر أبل المحمولة.