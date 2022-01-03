شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تحذر مستخدمى أندرويد من تحديث Microsoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت جوجل لمستخدمي أندريد تحذيرًا أساسيًا بشأن تطبيق Microsoft Teams، حيث تم اكتشاف خطأ فى إصدار أندرويد من تطبيق Microsoft Teams الشهر الماضي والذي يمكن أن يحظر المكالمات التي يتم إجراؤها على أرقام الطوارئ.

وكان يُعتقد أن المكالمات التي تم إجراؤها على رقم الطوارئ في الولايات المتحدة، 911 ، تم حظرها فقط ، ولكن كشفت جوجل أن المكالمات لأرقام الطوارئ الأخرى مثل 999 في المملكة المتحدة و 112 في أوروبا قد تتأثر أيضًا وفقا لما نقله موقع ذى صن.

على الرغم من وصول الإصلاح الكامل إلى هواتف أندرويد في تحديث يناير 2022 ، أصدرت جوجل رسالة بريد إلكتروني لجميع المستخدمين تحثهم على تحديث تطبيق Microsoft Teams الخاص بهم.

سلط مشعل وهو رئيس التحرير السابق لشركة XDA Developers ، الضوء على البريد الإلكتروني في رسالة Twitter: " أرسلت جوجل بريدًا إلكترونيًا للمستخدمين لإخبارهم بتحديث تطبيق Microsoft Teams إذا كان لديهم إصدار لديه القدرة على تشغيل خطأ في الاتصال بالطوارئ في أندرويد. "

فقط بعض مستخدمي Microsoft Teams ما زالوا في خطر ، مع أولئك الذين قاموا بتحديث التطبيق بعد 10 ديسمبر 2021 ، في مأمن من الخطأ.

قال البريد الإلكتروني الذي أرسلته جوجل: "مرحبًا ، قد يكون لديك إصدار من تطبيق Microsoft Teams مثبت على جهاز Android والذي قد يمنع عن غير قصد مكالمات الطوارئ (مثل 911 و 999 و 112 وما إلى ذلك حسب منطقتك) عندما تكون لم تقم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

"سبب المشكلة هو تفاعل غير مقصود بين تطبيق Microsoft Teams ونظام التشغيل أندرويد الأساسي. يرجى زيارة متجر جوجل بلاى والتحديث إلى أحدث إصدار من Microsoft Teams على الفور."

تمت إضافة الرسالة: "إذا قمت بتحديث تطبيق Microsoft Teams بعد 10 ديسمبر 2021 ، فيمكنك تجاهل هذا البريد الإلكتروني."

تم إصدار أحدث إصدار من Microsoft Teams لنظام أندرويد في 18 ديسمبر ، مع الإصدار 1416 / 1.0.0.2021195305.

لتحديث التطبيق، توجه إلى Play Store وإذا ظهر زر تحديث في قائمة تطبيقات Microsoft Teams فانقر فوقه.

قد يكون العديد من المستخدمين قد قاموا بالفعل بتنشيط التحديثات التلقائية على أجهزتهم ، وبالتالي سيكون لديهم بالفعل أحدث تصحيح مثبت.

لن يؤثر الخطأ الخطير على جميع المستخدمين حيث يجب استيفاء بعض الشروط الموجودة مسبقًا حتى يبدأ الخطأ.

تم تسليط الضوء على مشكلة الخطأ لأول مرة على Reddit ، حيث أوضح أحد المستخدمين بالتفصيل كيف منع هاتف Pixel الخاص بهم من الاتصال بسيارة إسعاف لجدتهم عندما ظهرت عليها سكتة دماغية.

عندما اتصل مستخدم Reddit برقم 911 ، تعطل هاتفه بعد تشغيله مرة واحدة.

لحسن الحظ ، كان المستخدم قادرًا على الوصول إلى خط أرضي عندما حدثت حالة الطوارئ ، لذلك كان لا يزال بإمكانه الاتصال بسيارة إسعاف.