شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تتغلب على مشاكل سلاسل التوريد وتسلم 308 آلاف سيارة للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة "تسلا" عن تسليمات ربع سنوية قياسية تجاوزت بكثير تقديرات وول ستريت، مما أدى إلى تجاوز النقص العالمي في الرقائق مع زيادة الإنتاج في الصين، حيث كان هذا هو الربع السادس على التوالي الذي سجلت فيه شركة صناعة السيارات الأكثر قيمة في العالم تسليمات قياسية.

وسلمت تسلا، بقيادة الرئيس التنفيذي الملياردير إيلون ماسك، 308600 سيارة في الربع الرابع، وهو أعلى بكثير من توقعات المحللين عند 263026 سيارة، فيما ارتفعت تسليمات Tesla من أكتوبر إلى ديسمبر بنحو 70% عن العام السابق وأعلى بنسبة 30% تقريبًا من التسليمات القياسية في الربع السابق.

وكتب "ماسك" عبر تويتر: "عمل رائع من قبل فريق Tesla في جميع أنحاء العالم!"، حيث عززت شركته للسيارات الكهربائية الإنتاج في الصين على الرغم من ارتفاع المنافسة والضغط التنظيمي بعد شكاوى المستهلكين بشأن سلامة المنتجات.

وتشحن Tesla نماذج صينية الصنع إلى أوروبا وبعض الدول الآسيوية، وعلى أساس سنوى، عززت شركة صناعة السيارات عمليات تسليمها بنسبة 87% مقارنة بالعام السابق إلى 936172 سيارة في عام 2021.

وقال ماسك في أكتوبر من العام الماضي إن تسلا ستكون قادرة على الحفاظ على معدل نمو سنوي يزيد عن 50% "لفترة طويلة".