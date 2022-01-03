شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تابلت HUAWEI MatePad 11 أفضل جهاز لوحي يمكنك الاعتماد عليه في 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت سلسلة أجهزة HUAWEI MatePad 11 بمستوى جديدً من المنتجات الرائدة التي تحقق تطلعات مستخدمي أجهزة هواوي المحمولة والتي تأتي في جهاز واحد يجمع كل جهود هواوي في إنتاج أفضل جهاز لوحي للمستهلك يمكنه الاعتماد عليه أينما ذهب.

ويأتي جهاز HUAWEI MatePad 11 بشاشة عرض كاملة مقاس 10.95 بوصة مع أربعة مكبرات صوت تم ضبطها بواسطة Harman Kardonـ، بالإضافة إلى سهولة الترابط مع الأجهزة المختلفة ضمن مجموعة الأجهزة الفائقة والتي تقدم تجربة المكتب الذكي. ويمكن للمستخدمين الحصول على الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad 11 والاستفادة من العروض والخصومات المتوفرة حتى 31 ديسمبر 2021 عبر الموقع الإلكترونى الرسمى لهواوى وفروع هواوى Experience Store والموزعين المعتمدين في مصر.

ويُعد جهاز HUAWEI MatePad 11 أول جهاز لوحي من هواوي يتميز بشاشة عرض بمعدل تحديث عالٍ يبلغ 120 هرتز ولا يؤدي هذا إلى عرض أكثر سلاسة فحسب، بل إلى تحكم باللمس أكثر استجابة، هذا بالإضافة إلى إدخال الكتابة اليدوية بزمن انتقال منخفض. إلى جانب ذلك، يمكن للمستخدمين الآن ممارسة الألعاب التي تدعم وضع FPS العالي مما يعني تحسين المرئيات وحتى ردود الفعل بشكل أفضل عند استخدام عناصر التحكم باللمس.

ويمتلك الجهاز بجانب شاشة العرض المتميزة حواف نحيفة مقاس 7nn والتي توفر مظهرًا أكثر توازناً يمكنك من رؤية أوضح وأفضل بشكل مستمر. وعلاوة على ذلك، فإن الجهاز حاصل على شهادات TÜV Rheinland Low Blue Light و Flicker Free، والتي تشهد على قدرته على تقليل تأثير الشاشة على العينين، مما يوفر حماية شاملة للعين.

ويوفر الجهاز الجديد ثلاثة أوضاع يمكن استخدامها لتحسين الإنتاجية: إذ يسمح وضع المرآة بانعكاس المحتوى من الكمبيوتر المحمول على الجهاز اللوحي ويمكن أن يعمل كجهاز إدخال لتوقيع المستندات وإنشاء الرسوم التوضيحية، ويتيح وضع Extend للجهاز اللوحي العمل كشاشة ثانوية خارجية وأخيرًا، كما يتيح وضع التعاون للمستخدمين نقل المعلومات بين الجهاز اللوحي والكمبيوتر الشخصي لاسلكيًا باستخدام إيماءة السحب والإفلات البسيطة.

ولا يمكن إغفال دور جهاز HUAWEI MatePad 11 في تجربة المكتب الذكي التي تقدمها مجموعة الأجهزة الفائقة إذ يمكنه توفير اتصالاً سلسًا بين الأجهزة المتوافقة مثل شاشة HUAWEI MateView والحاسب المحمول HUAWEI MateBook D15. وبفضل جهاز HUAWEI MatePad 11 أصبح توصيل أجهزة متعددة أسهل وأكثر سهولة من أي وقت مضى إذ تتيح لوحة التحكم للمستخدمين ببساطة سحب رمز يمثل جهازًا إلى جهاز آخر لإنشاء اتصال بينهما.

إن جهاز HUAWEI MatePad 11 سيصبح الاختيار الأمثل الذي يجب عليك اقتنائه عند البحث عن جهاز لوحي مبتكر وفريد من نوعه، فيمكنك مشاهدة أفضل المرئيات على شاشته التي تبلغ 120 هرتز، مع مكتب ذكي رائع وتجربة الجهاز الفائق، بالإضافة إلى اتصال ممتاز بشبكة Wi-Fi 6 ومكبرات صوت بضبط Harman Kardon مما يجعله بسهولة واحد من أفضل الأجهزة اللوحية للشراء من قبل المستخدمين في الوقت الراهن.