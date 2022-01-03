خمسة توقعات “مثيرة” لرئيس السلفادور حول مستقبل البيتكوين

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 06:05 مساءً - منذ ساعة واحدة

شارك رئيس السلفادور نايب بوكيلي، خمس توقعات صعودية بشأن أداء بيتكوين (BTC) لعام 2022، وفق ما نقل موقع “كوين تليغراف”.

وقد توقع الرئيس بوكيلي أن تنضم دولتان أخريان إلى السلفادور لتبني بيتكوين كعملة قانونية في عام ٢٠٢٢. وفي نفس العام، يتوقع أن يرتفع سعر بيتكوين إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق عند ١٠٠٠٠٠ دولار.

ويتصور بوكيلي أيضًا نموًا هائلًا قادمًا لمبادرتين داخليتين تعتمدان على بيتكوين في السلفادور – بيتكوين سيتي وسندات فولكانو.

كما يرى بوكيلي أن تصبح بيتكوين سيتي مدينة تعمل بكامل طاقتها مع مناطق سكنية ومراكز تسوق ومطاعم وميناء و”كل شيء حول بيتكوين”.

ووفقًا لبوكيلي، “ستبدأ بيتكوين سيتي في البناء” هذا العام، مما يعني تطوير مدينة افتراضية مدعومة بسندات بيتكوين بقيمة ١ مليار دولار. إلى جانب هذا التطور، فإنه يتوقع زيادة في الاكتتاب في سندات فولكانو.

كما يتوقع أيضاًأن تصبح بيتكوين قضية انتخابية رئيسية في الانتخابات الأمريكية هذا العام، وأخبر متابعيه على تويتر أن يكونوا على اطلاع على “مفاجأة كبيرة” في مؤتمر بيتكوين ٢٠٢٢.

يشار إلى أنه في العام الماضي، أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية تحت رئاسة بوكيلي كإجراء مضاد للتضخم المتزايد في البلاد. ومنذ التصديق القانوني، قام الرئيس بشراء ١٣٧٠ بيتكوين لاحتياطي البلاد وأعاد استثمار مكاسبه غير المحققة في مشاريع البنية التحتية الجديدة بما في ذلك مستشفى ومدرسة.