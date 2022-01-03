مواصفات هاتف Vivo Y21T “الرخيص”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 3 يناير 2022 06:05 مساءً - منذ ساعتين

كشفت شركة فيفو عن هاتفها الجديد Vivo Y21T، والذي يدخل ضمن فئة الأجهزة الاقتصادية، التي تتميز بمواصفات عالية.

ووفقا لموقع “gsmarena”، يتميز هاتف فيفو Vivo Y21T، بشاشة (IPS LCD)، مساحتها 6.58 بوصة ودقتها (1080×2408) بيكسل، ومعدل تحديث 90 هرتز.

مواصفات فيفو Vivo Y21T

هاتف فيفو Vivo Y21T، الذي تم الكشف عنه في السوق الإندونيسية، يعمل بمعالج من النوع (Snapdragon 680)، ثماني النواة ومعالج رسومي (Adreno 610).

يأتي هاتف فيفو Vivo Y21T، بكاميرا خلفية ثلاثية (50 و2 و2) ميجابيكسل، وكاميرا أمامية “سيلفي” دقتها (8) ميجابيكسل.

يعمل هاتف فيفو Vivo Y21T، ببطارية ليثيوم بوليمر، يبلغ حجمها 5 آلاف مللي أمبير، وتدعم الشحن بقوة 18 واط.

قدمت فيفو هاتفها الجديد Vivo Y21T بلونين هما الأزرق واللبني.

سعر فيفو Vivo Y21T

ويأتي هاتف فيفو Vivo Y21T، بذاكرة تخزين داخلية 128 جيجابابت، وذاكرة عشوائية “رام” 4 جيجابايت.