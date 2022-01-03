شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يكشف عن خطط لجعل روبوت Tesla Bot رفيقًا مناسبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن إيلون ماسك عن روبوت Tesla Bot في أغسطس الماضى، والذي سيتم تصميمه خصيصًا للتعامل مع المهام الخطرة والمملة في المصنع، لكن الملياردير يتوقع أيضًا أن يكون الإنسان رفيقًا له، ففي بودكاست Lex Fridman، قال Musk إن Tesla Bot، الذي يحمل الاسم الرمزي Optimus Subprime، يمكن أن يصبح رفيقًا جيدا.

وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال ماسك إن الروبوت سيكون غرضًا عامًا، وآلة مساعدة تتولى وظائف لا يحبها البشر بالضرورة، ولكن هذا يجب أن يقترن بنوع من الدخل الشامل في المستقبل، ومع ذلك ، يمكن أن يكون Optimus Subprime رفيقًا جيدًا جدًا على غرار الكلب.

يمكن أن يطور شخصية فريدة بمرور الوقت، حيث قال الملياردير: "ليس الأمر كما لو أن جميع الروبوتات متشابهة، فيمكن أن تتطور هذه الشخصية لتلائم المالك، أو أيًا كان ما تريد تسميته".

وتأمل تسلا في الحصول على نموذج أولي للروبوت لائق بحلول نهاية عام 2022، كما تم تعيين روبوت تسلا ليشمل كمبيوتر الطيار الآلي المستخدم في سيارات الشركة الكهربائية، والذي سيسمح للإنسان بالتعرف على أشياء حقيقية في العالم.

كما سيكون للروبوت مستشعرات ومشغلات مخصصة، ومن المتوقع أن يبلغ طول الروبوت حوالي خمسة أقدام وثماني بوصات ووزنه حوالي 125 رطلاً، وسيتم تركيب كاميرات الطيار الآلي من تسلا في مقدمة رأس الروبوت وسيتم تشغيل أعماله الداخلية بواسطة كمبيوتر الشركة ذات القيادة الذاتية الكاملة.

وأشار ماسك إلى أنه على عكس الروبوتات القاتلة، يمكن أن يتغلب الإنسان العادي على روبوت تسلا، وكان حذر مؤسس تسلا العالم سابقًا من أن الروبوتات يمكن أن تقتلنا جميعًا في غضون خمس سنوات، وقال أيضًا إن الذكاء الاصطناعي هو أكبر خطر نواجهه كحضارة.