شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية تفعيل وضع Hidden Mode على واتس آب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتوى واتس آب على عدد من الميزات المفيدة مثل Hidden Mode التي تسمح بإخفاء وجودك على واتس آب وظهور نشاطك آخر مرة، وكذلك العلامات الزرقاء لاستلام الرسائل، والتي يمكن تفعيلها ببساطة ومن خلال بعض الخطوات التي نقدمها لك، وفقا لما ذكره موقع "express".

كيفية تفعيل وضع Hidden Mode - ابدأ بفتح واتس آب على هاتفك الذكي، ثم اضغط على أيقونة الإعدادات في أسفل يمين الشاشة.

- اضغط فوق الحساب بعد ذلك، ثم الخصوصية، وآخر ظهور، ثم لا أحد.

- يمكن لمستخدمي واتس آب أيضًا إيقاف تشغيل إيصالات القراءة في الجزء السفلي من الشاشة.

لكن كن على وعى بأنه يتم دائمًا إرسال إيصالات القراءة في المحادثات الجماعية، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة رسمية للاختباء عندما تكون متصلاً بالإنترنت، يتوفر حل ذكي لمستخدمي Apple iPhone على iOS 13.

انتظر وصول رسالة على iPhone، حيث يظهر إشعار على شاشة القفل، واضغط بعد ذلك لأسفل على الإشعار، وسيظهر النص الكامل.

يمكن للمستخدمين التمرير لأسفل لرؤية الرسالة كاملة، وأفضل ما في الأمر أنه بمجرد قراءة الرسالة، لن تؤدي إلى ظهور العلامات الزرقاء أو إظهار أنك متصل بالإنترنت.