شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف ستختفى أجهزة البلاك بيرى بعد غدٍ الثلاثاء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة بلاك بيرى أنه اعتبارًا من الثلاثاء 4 يناير ستفقد الأجهزة الكلاسيكية التي تعمل بنظام التشغيل BlackBerry OS 7.1 أو إصدار أقدم بالإضافة إلى OS 10 الخدمات الرئيسية، ونعنى أنها ستفقد إمكانات بالغة الأهمية مثل المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والبيانات وحتى وصول الطوارئ 9-1-1، كما أنه من المتوقع أيضًا حدوث مشكلات مع شبكة Wi-Fi وتطبيقات مثل BlackBerry World و Desktop manager وتقارير Liliputing، وسيشهد الرابع من يناير أيضًا نهاية PlayBook، الجهاز اللوحي المشؤوم للشركة، وفقا لتقرير engadged.

بالطبع، لم يكن إغلاق الشركة مفاجأة خاصة أن BlackBerry أغلقت متجر التطبيقات الخاص بها وخدمة Messenger (BBM) الشهيرة في عام 2019، ولم يكن هناك عودة مرة أخرى، وقال التقرير، إذا كنت تتذكر فإن الشركة قد فات الأوان وفشلت فى مواجهة آيفون وأندرويد.

ولا تزال تحتوي فقط على QNX وهو نظام تشغيل BlackBerry الحديث الذي يدعم أنظمة المعلومات والترفيه من Toyota وAudi وHonda والعديد من شركات صناعة السيارات الشهيرة الأخرى.