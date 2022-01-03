شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحديث جديد لتطبيق تليجرام على الأجهزة المكتبية .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد إعلانه قبل يومين عن تحديث نسخة أندرويد من التطبيق، قام تليجرم بتحديث نسخة Telegram Desktop لنظامي التشغيل ويندوز 10 و11، ونقله إلى الإصدار 3.4.2، حيث يقدم التحديث العديد من التغييرات التي أعلنت عنها الشركة، بما في ذلك ردود الفعل والرموز التعبيرية الجديدة.

ويتضمن التحديث أيضًا تغييرات أخرى، والتى تضم "ردود الفعل"، حيث أصبح من الممكن الآن الرد على الرسائل في Telegram، فقط قم بتمرير المؤشر فوق أي رسالة لمشاهدة زر التفاعلات، فقط انقر فوق زر رد الفعل السريع؟ أو حرك المؤشر خلال قائمة الرموز التعبيرية بأكملها.

ويمكن لمسئولي المجموعة والقناة تمكين ردود الفعل في الدردشة عبر "…"> إدارة> قائمة ردود الفعل.

كذلك فهناك الرموز التعبيرية المتحركة الجديدة - تم تقديم إصدارات تفاعلية لرموز تعبيرية مختلفة في الدردشات بين شخصين، ويمكنك تنزيل Telegram Desktop وتثبيته على جهاز الكمبيوتر الشخصي الذي يعمل بنظام Windows 10 من خلال التوجه إلى متجر Microsoft والبحث عن التطبيق.