شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تشاهد تلسكوب جيمس ويب الفضائى ينشر حاجبه الشمسى.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل تلسكوب جيمس ويب الفضائى العملية المعقدة المتمثلة في كشف هيكله المنتشر أثناء السفر عبر الفضاء في طريقه إلى مداره النهائي حول الشمس وفقا لتقرير digitaltrend التقنى.

ما يمكن توقعه من نشر درع الشمس عملية الحصول على التلسكوب من تكوين الإطلاق، مطويًا داخل صاروخ إلى نشره الكامل، جاهزًا لبدء العمليات العلمية عملية معقدة، أحد الأجزاء الأكثر أهمية وحساسية في هذه العملية هو نشر حاجب الشمس من خمس طبقات بحجم ملعب التنس والذي سيحمي التلسكوب من حرارة الشمس.

وخلال الأسبوع الماضي، تم نشر أجزاء من هيكل دعم حاجب الشمس في مكانها، وبلغت ذروتها في تمديد ذراعي الرافعة الوسطى اللذين امتدتا حاجب الشمس عبر عرضه الكامل البالغ 47 قدمًا.

والآن، يجب شد حاجب الشمس، وسيتم فصل كل طبقة من الطبقات الخمس وتمديدها إلى شكلها النهائي، وستكون مشدودة بمسافة بين كل طبقة للسماح للحرارة بالهروب، ويبدأ هذا بالطبقة الأكبر، وهي الأقرب إلى الشمس، ويعمل باستخدام ما مجموعه 90 كبلًا متصلة ببكرات مختلفة لسحب الدرع في مكانه.

ومن المتوقع أن يستغرق النشر الكامل يومين على الأقل، كيفية مشاهدة انتشار درع الشمس ستبدأ تغطية نشر حاجب الشمس مساء الأحد 2 يناير وسيعرض تلفزيون ناسا تغطية البث المباشر لعملية التوتر، وبمجرد اكتمال ذلك سيكون هناك إحاطة بمزيد من المعلومات حول جيمس ويب وعملية النشر.

وبالإضافة إلى تغطية نشر درع الشمس، سيكون هناك أيضًا مزيد من التغطية لعمليات النشر الإضافية الأسبوع المقبل، في يوم الثلاثاء 4 يناير، ستكون هناك تغطية حية لنشر هيكل دعم المرآة الثانوي لجيمس ويب، ويوم الجمعة 7 يناير ستكون هناك تغطية حية للفتح على ثاني أجنحة المرآة الأساسية.