شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية استعادة صور انستجرام المحذوفة على كل من نظامى iOS وأندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من الممكن الآن استعادة القصص والمنشورات المحذوفة على انستجرام حيث قدمت منصة الوسائط الاجتماعية المملوكة لشركة Meta ميزة تسمح للمستخدمين بمراجعة واستعادة القصص والمنشورات المحذوفة في غضون 24 ساعة.

ويمكن للمستخدمين أيضًا استعادة القصص المنشورة أو المؤرشفة الدائمة في غضون 30 يومًا من حذفها، وقد أنشأ انستجرام خيارًا جديدًا ضمن هذه الميزة الجديدة والذي يُعرف باسم مجلد "المحذوف مؤخرًا".

ويمكنك العثور على المنشورات المحذوفة في مجلد انستجرام المحذوف مؤخرًا لمدة 30 يومًا ، حتى إذا قمت بحذف إحدى مشاركاتك. يمكنك إما استرداد المنشور أو حذفه نهائيًا خلال فترة زمنية مدتها شهر واحد.

وسيتم نقل جميع الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الفيديو IGTV والبكرات والقصص التي تحذفها من التطبيق إلى المجلد المحذوف مؤخرًا لتتمكن من الوصول إلى المحتوى المحذوف لاحقًا وفقًا لتقديرك، وفيما يلي الخطوات لإرشادك لاستعادة المنشورات والقصص المحذوفة على انستجرام.

1. افتح تطبيق انستجرام وانتقل إلى ملف التعريف الخاص بك.

2. اضغط فوق رمز القائمة الذي يشبه الهامبرغر والموجود في الزاوية اليمنى العليا من الشاشة.

3. اضغط على الإعدادات.

4. حدد خيار الحساب من قائمة الإعدادات.

5. اضغط فوق الخيار المحذوف مؤخرًا وسيعرض كل المحتوى الذي قمت بحذفه مؤخرًا.

6. اضغط على المنشور الذي ترغب في استعادته.

7. اضغط فوق أيقونة ثلاثية النقاط في الأعلى.

8. حدد من بين الخيارات التي ستحذف المنشور أو تستعيده نهائيًا، اضغط فوق استرداد لاستعادة المنشور.

9. لاستعادة المشاركات المحذوفة ، يجب عليك التحقق من الأمان باستخدام OTP الذي ستتلقاه على رقم هاتفك أو معرف بريدك الإلكتروني.

10. أدخل OTP واضغط فوق تأكيد لاستعادة المنشور المحذوف.