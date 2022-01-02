شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمطار من الشهب ستضىء سماء الليل غدا.. اعرف تفاصيل الحدث الفلكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل أحد أفضل أمطار الشهب لهذا العام إلى ذروته غدا، عندما يرسل الحدث الفلكى Quadrantids عشرات الشهب في الساعة متتالية عبر السماء، وهذا هو أول دش نيزكي في عام 2022، وسيبلغ ذروته في 3 يناير في حوالي الساعة 20:40 بتوقيت جرينتش، ويبدو أنه ينبثق في كوكبة Bootes.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يشتهر Quadrantids بشكل خاص بنيازك الكرة النارية الساطعة التي تترك انفجارات كبيرة من الضوء واللون تستمر لفترة أطول من متوسط ​​خطوط النيازك.

وعلى عكس معظم زخات النيازك، والتي تنشأ من الحطام الذي خلفته المذنبات، فإن Quadrantids تأتي من كويكب 2003 EH1، وللحصول على أقصى استفادة من الدش النيزكى، ورؤية أكبر عدد ممكن من النجوم المتساقطة، ستحتاج إلى العثور على منطقة سماء مظلمة، مع الحد الأدنى من التلوث الضوئي والأفق الصافي، وفقًا لوكالة ناسا، التي تقول "إنها مرئية في جميع أنحاء العالم".

ويأتي الاسم من Quadrans Muralis، وهي كوكبة سابقة تم اكتشافها في عام 1795 من جانب عالم الفلك الفرنسي جيروم لالاند والتي تضمنت أجزاء من Boötes و Draco.

كما أنه في أقصى حد يمكن رؤية ما يصل إلى 200 نجم ساطع في الساعة، لكن هذا يعتمد على الظروف المثالية في المكان المثالي على الأرض، وفى المتوسط يمكن رؤية حوالي 50.

وتعد النيازك هي نتيجة دخول جزيئات صغيرة إلى الغلاف الجوي للأرض بسرعة عالية، عادةً حوالي 90.000 ميل في الساعة، ويتم تسخين قطع الحطام بسبب الاحتكاك بالهواء، وعادة ما يتم تدميرها في أقل من ثانية على ارتفاعات تزيد عن 50 ميلاً.

ويتوهج الهواء شديد الحرارة حول النيزك لفترة وجيزة، ويمكن رؤيته من الأرض على شكل خط من الضوء يُعرف باسم الشهاب.