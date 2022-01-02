شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين قد تعانى من عجز قدره مليون سيارة كهربائية بسبب نقص الرقائق عام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن يؤدي النقص العالمي في الرقائق إلى تجميد صناعة السيارات الكهربائية في الصين جزئيًا في النصف الأول من عام 2022، حيث سيكون هناك نقص بما لا يقل عن مليون سيارة كهربائية وسط الطلب المتزايد.

ووفقًا لـ South China Morning Post، يمكن للشركات إنتاج ما يكفي من أشباه الموصلات ووحدات التحكم الدقيقة والرقائق المتطورة مع معالجات الذكاء الاصطناعي (AI) لـ 4 ملايين من مركبات الطاقة الجديدة (NEVs) في الصين في عام 2022.

وقالت CPCA في تقرير بحثي: "النقص في رقائق السيارات الذي أعاق نمو سوق السيارات لم يتراجع بعد"، "لا تزال النماذج الأكثر مبيعًا بحاجة إلى شرائح لتعزيز إنتاجها وتنفيذ الطلبات المتراكمة."

وأدى ظهور Covid-19 في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا هذا الصيف إلى تعطيل الإنتاج في العديد من مسابك الرقائق، "بدأت الصين تشعر بوطأة الاضطرابات، في وقت يتم فيه تشجيع مالكي السيارات على التخلي عن سياراتهم التي تستهلك البنزين من أجل السيارات الكهربائية النقية والهجينة التي تعمل بخلايا الوقود لمساعدة الأمة على تحقيق الحياد الكربوني في عام 2060.

وفي نوفمبر، تم شحن سيارات Tesla's Model 3 وModel Y المصنوعة في شنغهاي بمنافذ USB يمكن استخدامها فقط للشحن وليس لنقل البيانات بسبب نقص الإمدادات.

ووسط النقص العالمي في الرقائق، تعتقد شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة Samsung أن نقص الرقائق سيستمر حتى النصف الثاني من عام 2022، وتمت مناقشة هذه القضية من قبل TM Roh، رئيس Samsung Mobile، خلال اجتماع مع كبار المديرين التنفيذيين والمديرين التنفيذيين من أكثر من 30 من موردي مكونات الهواتف الذكية الرئيسيين، وفقًا لتقرير TheElec.