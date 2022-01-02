شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 4 خطوات يمكنك بها إلغاء تنشيط حساب Apple ID والان مع تفاصيل الخبر
• ستجمد أبل بياناتك ولن تعالجها أو تتعامل معها.
• لن تتمكن من إرسال أو استقبال الرسائل عبر iMessage أو FaceTime أو بريد iCloud.
عندما تكون جاهزًا لإلغاء تنشيط حسابك، قم بهذه الخطوات:
1. افتح موقع الويب الخاص بالبيانات والخصوصية من أبل في متصفح، إذا لم تكن قد سجلت الدخول بالفعل، فقم بتسجيل الدخول إلى حساب Apple ID الذي تريد حذفه.
2. قم بالتمرير لأسفل وفي قسم "إلغاء تنشيط حسابك مؤقتًا"، اضغط فوق "طلب" لإلغاء تنشيط حسابك.
3. اتبع التعليمات الموجودة في كل صفحة لتأكيد رغبتك في إلغاء تنشيط حسابك ومتابعة عملية التعطيل.
4. في شاشة التأكيد، اضغط فوق تسجيل الخروج.
يستغرق إلغاء التنشيط عمومًا حوالي أسبوع لتتم معالجته والموافقة عليه من جانب أبل، وستتلقى إشعارًا عند اكتماله، وسترسل لك أبل أيضًا إرشادات حول كيفية إعادة تنشيط حسابك، إذا كنت ترغب في ذلك.