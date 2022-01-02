شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تحقق فى مصنع أيفون الهندى بعد إضراب العمال عقب تسمم غذائي جماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت شركة أبل مدققين مستقلين للتحقيق في منشأة تجميع أيفون في الهند، بعد أن دفعت ظروف العمل والمعيشة السيئة في المصنع العمال إلى الإضراب، بحسب موقع theverge الأمريكى.

ويتم تشغيل المنشأة الواقعة في جنوب الهند من قبل شركة Foxconn الشريكة لشركة أبل منذ فترة طويلة، ووجد تحقيق أجرته رويترز أن النساء العاملات في المصنع يعانين من ظروف صعبة للغاية، وأجبرن على النوم على الأرض في مساكن مزدحمة ومشاركة المراحيض دون مياه جارية، وفي الآونة الأخيرة، أدى انتشار التسمم الغذائي إلى دخول 150 شخصًا إلى المستشفى ، مما دفع العمال إلى الإضراب وإغلاق المصنع في 18 ديسمبر.

ورداً على ذلك، قالت شركة أبل إنها وضعت المصنع تحت "المراقبة" (على الرغم من أن الشركة لم تقل ما يعنيه هذا لشركة Foxconn أو العمال الذين يقومون بتجميع أجهزة أيفون الخاصة بها)، فيما يوظف المصنع حوالي 17000 شخص ، ويقع على بعد حوالي 25 ميلاً (40 كم) غرب تشيناي.

ووقال متحدث باسم شركة آبل: "بعد المخاوف الأخيرة بشأن سلامة الغذاء وظروف الإقامة في فوكسكون سريبرومبودور، أرسلنا مدققين مستقلين. وجدنا أن بعض أماكن الإقامة عن بعد وغرف الطعام المستخدمة للموظفين لا تلبي متطلباتنا، ونحن نعمل مع المورد لضمان تنفيذ مجموعة شاملة من الإجراءات التصحيحية بسرعة ".

واعتذرت شركة فوكسكون عن الظروف السيئة، وكما ذكرت حكومة ولاية تاميل نادو، فقد وافقت على تحديث منشآتها - توسيع مساحات المعيشة، وتحسين الحمامات، وتوفير مياه الشرب، وتقول الشركة إنها ستستأنف العمل في المصنع قريبًا.

وتوضح الأخبار الصعوبات التي تواجهها شركة آبل وهي تنقل إنتاج أجهزتها خارج الصين، ووفقًا لتقارير في السنوات الأخيرة ، حث صانع أيفون الموردين مثل Foxconn ومقرها تايوان على نقل الإنتاج إلى دول أخرى مثل الهند وفيتنام، ويأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه شركة آبل انتقادات في الداخل لتعهيدها وظائف التصنيع ، والضغط في الصين للاستجابة لمطالب الحزب الشيوعي فيما يتعلق بالرقابة والوصول إلى البيانات، ونقل الإنتاج خارج الصين يمنح الأطراف الأخرى نفوذاً أقل على أبل.