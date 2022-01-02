شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف تتحقق من اختراق كلمات المرور؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع زيادة الاعتماد على الإنترنت في العمل واللعب والبقاء على اتصال أثناء الوباء خلال 2021، ارتفعت هجمات مجرمى الإنترنت، ومع وجود العديد من الحسابات وكلمات المرور، قد يكون من الصعب تتبع بياناتك الخاصة - بل ويصعب التحقق من أنها لم تتعرض للاختراق.

لحسن الحظ، هناك موقع يزيل بعض الضغط عليك فى هذا الشأن حيث يقوم موقع Haveibeenpwned بمسح عنوان بريدك الإلكتروني بحثًا عن خروقات البيانات المعروفة وتنبيهك إلى أي مطابقات.

وأضاف الموقع للتو واحدًا من أسوأ التهديدات في عام 2021، والذي يتضمن 441000 من تفاصيل الحساب المسروقة، وتأتي هذه من قطعة سيئة لسرقة المعلومات تسمى RedLine.

انطلق RedLine إلى شبكة الويب المظلمة في مارس 2020 ، في الوقت المناسب تمامًا للقراصنة لاستغلال عمليات الإغلاق الناجمة عن فيروس كورونا مع معظم الأشخاص في المنزل وعلى الإنترنت.

بمجرد إصابة البرامج الضارة بأدواتك، يمكنها سرقة كل شيء بدءًا من تفاصيل بطاقة الائتمان وحتى الإكمال التلقائي لمعلومات تسجيل الدخول، كذلك يمكنها اعتراض تفاصيل VPN ، وهو شيء يستخدمه العديد من الأشخاص الذين يعملون من المنزل للوصول إلى شبكة عملهم.

وتسببت البرامج الضارة في حدوث الكثير من القلق لدرجة أن الخبراء حذروا بالفعل من تخزين كلمات المرور في متصفحات الويب.

يعد الاحتفاظ بكلمات المرور المحفوظة فى أمثال Chrome و Edge ممارسة شائعة جدًا وعادة ما تعتبر آمنة تمامًا.

لكن حادثًا وقع مؤخرًا، سمح جهاز الموظف المطمئن للقراصنة بالوصول إلى شبكة شركتهم عبر VPN.

لكن حادثًا وقع مؤخرًا، سمح جهاز الموظف المطمئن للقراصنة بالوصول إلى شبكة شركتهم عبر VPN.

يتم تحديث موقع Haveibeenpwned بانتظام بقائمة متزايدة من تسريبات البيانات.

إذا كانت تقول إن عنوان بريدك الإلكتروني تم استخدامه بواسطة RedLine ، فلا يكفي مجرد تغيير كلمات المرور لأي حسابات تستخدمها.

سيتعين عليك أيضًا تغيير كلمات المرور لجميع الحسابات المستخدمة على جهازك، بما في ذلك VPN للعمل وحسابات البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى أي حسابات شخصية أخرى استخدمتها على هذا الجهاز.