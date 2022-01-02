شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "حاول أن تكون مفيدًا".. تعرف على نصيحة "إيلون ماسك" للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الرئيس التنفيذي لشركتى "تسلا" و"سبيس إكس" إيلون ماسك في مقابلة مع باحث الذكاء الاصطناعي Lex Fridman نصائح للطلاب مثل قراءة الكتب، وتجنب أن تصبح قائدًا، والمساعدة.

وعندما سئل ماسك عن النصيحة التي سيقدمها للشباب الذين يريدون القيام بشيء كبير، أجاب ماسك ببساطة بقوله "حاول أن تكون مفيدًا"، وذكر "ماسك" أن جيل الشباب يجب أن يفعل أشياء مفيدة للبشر وللعالم، وقال ماسك: "من الصعب جدًا أن تكون مفيدًا"، وحث الشباب على "المساهمة بأكثر مما تستهلك".

كما نصح الطلاب بقراءة وتطوير معارفهم العامة حتى يعرفوا ما يحدث في جميع أنحاء العالم، وأشار ماسك أيضًا إلى أنه كلما تحدثت إلى أنواع مختلفة من الناس من جميع أنحاء العالم، كلما زاد انفتاح عقلك، وقال إيلون ماسك لفريدمان: "تحدث إلى أشخاص من مختلف مناحي الحياة ومن مختلف الصناعات والمهن والمهارات".

وفي مقابلة عام 2014، قال ماسك إنه بحث عن "دليل على قدرة استثنائية" في موظف محتمل، وليس شهادة من جامعة مرموقة، وقال ماسك خلال مقابلة مع جريدة السيارات الألمانية Auto Bild حول تفضيلات التوظيف على نطاق أوسع: "ليست هناك حاجة حتى إلى الحصول على شهادة جامعية على الإطلاق ، أو حتى المدرسة الثانوية".

"إذا تخرج شخص ما من جامعة رائعة، فقد يكون هذا مؤشرًا على أنه سيكون قادرًا على القيام بأشياء رائعة، ولكن ليس هذا هو الحال بالضرورة، إذا نظرت، على سبيل المثال، إلى أشخاص مثل بيل جيتس أو لاري إليسون، وستيف جوبز، هؤلاء الرجال لم يتخرج من الكلية، ولكن إذا كانت لديك فرصة لتوظيفهم ، فسيكون ذلك بالطبع فكرة جيدة".