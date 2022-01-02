لعشاق الألعاب الإلكترونية.. جهاز تدليك خاص لأيديكم!!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 2 يناير 2022 01:09 صباحاً - منذ ساعتين

بات بإمكان محبي الألعاب الإلكترونية، الاستفادة من جهاز MSG-01H-BK المقدم من شركة Bauhutte اليابانية.

فقد يدفع التنافس في الألعاب إلى قضاء الكثير من الساعات على أجهزة الألعاب، وهو ما يؤدي غالباً إلى إرهاق يد اللاعب أو أصابعه، لذلك قامت Bauhutte بتطوير جهاز يدعم تدفئة يد اللاعب أو تعزيز الدورة الدموية.

يعمل جهاز MSG-01H-BK على دعم المستخدمين من اللاعبين عبر 15 طبقة من الوسائد الهوائية لدعم كل إصبع من أصابع اليد، مع ألواح shiatsu لدعم كف اليد، لذا سيتوفر للمستخدم اثنان من الأوضاع لتدليك الأصابع أو تدليك اليد كاملة.

كما سيتوفر للمستخدم بعض الإعدادات في الجهاز التي ستدعم تدفئة اليد، وتحسين الدورة الدموية بعد جلسات الألعاب الطويلة.

ومن المقرر أن يتوقف الجهاز عن العمل بشكل تلقائي بعد جلسة تدليك تستمر لمدة 10 دقائق، كما تشير Bauhutte إلى أن الجهاز يمكن أن يوفر الدعم للمستخدمين قبل الألعاب لتسخين اليد، وأيضاً بعد المنافسات لراحة اليد، ومن المقرر أن يتوفر الجهاز في اليابان الآن بسعر 150 دولار.