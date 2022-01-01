شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنشر أول صورة ملونة كاملة لمركبة مدارية تحلق حول كوكب المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم السبت، 4 صور جديدة للمريخ، تم التقاطها بواسطة مسبار Tianwen 1، الذي يعمل على الكوكب منذ فبراير 2021، جنبًا إلى جنب مع مركبة "تشهورونج".

وتظهر الصور، وفقًا لصحيفة "تشاينا ديلي" الصينية، أول صورة ملونة كاملة - لمركبة مدارية تحلق حول الكوكب الأحمر- الغطاء القطبي الشمالي للمريخ وسهل المريخ، واستغرق نقل الصور الملتقطة بكاميرا على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض أقل من 20 دقيقة.

تم إطلاق المسبار الروبوتي Tianwen 1، في يوليو 2020 من المحطة الفضائية "فنتسان" في مقاطعة هاينان، والذي سمي على اسم شعر صيني قديم، وقد قطع إجمالي 475 مليون كيلومتر.

وتتمثل مهمته الرئيسية في العمل كمكرر عند نقل المعلومات من عربة جوالة صينية، وعملت المركبة الفضائية "تشهورونج" على كوكب المريخ بارتفاع 1.85 متر ووزن 240 كيلوجراما، حتى صباح السبت الماضي، على أرض المريخ لمدة 224 يومًا، أي أكثر بكثير من فترة الثلاثة أشهر المقدرة لعملها، وسارت المركبة أكثر من 1400 متر على سطح المريخ.



سطح المريخ



صورة للمريخ



المريخ

وكانت قد أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، أنه تم بنجاح إطلاق قمر صناعي بصري جديد إلى الفضاء لسبر الأرض، وتفيد إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA)، أن القمر الصناعي أطلق يوم الأحد 26 ديسمبر 2021 في الساعة 11.11 بالتوقيت المحلي (الساعة 6.11 بتوقيت موسكو)، من مطار تايوان الفضائي بمقاطعة شانسي الواقعة شمال البلاد، باستخدام صاروخ النقل Changzheng-4 وفقا لما نقلته RT.

ووفقا للإدارة، مهمة القمر Ziyuan-1 02E في الفضاء دراسة الموارد الطبيعية الأرضية، وبالإضافة إلى هذا، حمل الصاروخ Changzheng-4 إلى الفضاء أيضا قمرا صناعيا علميا صغيرا ليكون منصة بحث لطلاب المدارس الثانوية في جمهورية الصين الشعبية، القمر الصناعي الصغير هو أيضًا جزء من مشروع Xiwang (الأمل) المشترك لاستكشاف الفضاء بين الصين وإفريقيا.