شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تستمر أزمة نقص الرقائق فى 2022؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا تأخر جهاز iPhone أو PlayStation 5 أو سيارتك الجديدة التى طلبتها فى العامين الماضيين، فقم بإلقاء اللوم على النقص العالمى فى الرقائق، حيث بدأت المشكلة مع بداية جائحة كوفيد -19 فى عام 2020، وإغلاق المصانع وارتفاع الطلب على العمل من الأدوات المنزلية، ومجموعة من العوامل الأخرى مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، مما تسبب فى تخبط صانعى الأدوات وشركات السيارات الرقائق اللازمة للإنتاج.

أدى ذلك إلى تأخر الشحنات وتخفيض الميزات الجديدة من Apple وBMW وSony وNissan وغيرها من الشركات.

واستمر النقص فى الرقائق فى عام 2021 ولم ينته بعد فى هذه القصة، سنلقى نظرة على ما تقوله الشركات وخبراء الصناعة والمحللون حول هذه القضية فى عام 2022.

الهواتف وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الشخصية الأخرى

كان هذا عامًا سيئًا بالنسبة لصانعى الأدوات الذكية، خسرت شركة آبل أكثر من 6 مليارات دولار فى الربع المنتهى فى سبتمبر، و3 مليارات دولار فى الربع السابق لذلك. شهدت Xiaomi إيرادات ثابتة فى ربع سبتمبر بسبب نقص الرقائق.

فى الربع الثالث من عام 2021 تقلصت شحنات الهواتف الذكية بنسبة 6٪ على أساس سنوى، وفقًا لتقرير صادر عن Canalys.

فى أكتوبر خلال نتائج الربع الأول قال الرئيس التنفيذى لشركة إنتل بات جيلسنجر إن مشكلة نقص الرقائق يمكن أن تمتد حتى عام 2023، لا يبدو هذا جيدًا على الإطلاق.

لا يتفق بعض صانعى الرقائق الآخرين مع هذا فى وقت سابق من هذا الشهر، قال المدير المالى لشركة Nvidia ، كوليت كريس، إن الشركة تتوقع تحسن إمدادات وحدة معالجة الرسومات فى النصف الثانى من عام 2022.

فى الوقت الحالى يعد النقص فى وحدة معالجة الرسومات أمرًا سيئًا للغاية، حيث يعرض بعض تجار التجزئة أبراج الكمبيوتر الشخصى فى متاجرهم لمنع سرقة المكونات، نحن بالتأكيد لا نريد أن يستمر هذا الاتجاه.

يشارك الرئيس التنفيذى لشركة Qualcomm كريستيانو آمون، أيضًا وجهة نظر مماثلة ويعتقد أنه سيتم حل المشكلة فى وقت ما من العام المقبل.

وقالت شركة فوكسكون وهى شركة موردة لأجهزةiPhone ، إن مشكلة نقص الرقائق قد تستمر حتى منتصف عام 2022، لذلك قد تتأخر طلبات iPhone 13 الخاصة بك.

قال نافكندار سينج، مدير الأبحاث فى شركة IDC لتحليل سوق الأجهزة، إنه بينما سيتعافى سوق الهواتف الذكية بحلول منتصف العام المقبل، قد يواجه سوق أجهزة الكمبيوتر بعض المشكلات:

الرقائق الحديثة المبنية على تكنولوجيا 4 نانومتر و 5 نانومتر و 7 نانومتر لا تواجه مشاكل فى الإنتاج. لكن من الصعب تصنيع الرقائق القديمة التى تستخدم تقنية 10 نانومتر أو 14 نانومتر. هذا هو السبب فى أن قطاع الكمبيوتر الشخصى قد يشهد تباطؤًا فى النمو.

وانخفض النمو السنوى لسوق أجهزة الكمبيوتر الشخصية العالمية بنسبة 5% فى الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بالنمو المكون من رقمين فى الأرباع الخمسة السابقة. يمكن أن يعزى ذلك إلى الطلب القوى على محطات العمل المنزلية أثناء تباطؤ الوباء.

قال سينج إنه على الرغم من أن الأفراد قد لا يبحثون عن أجهزة كمبيوتر جديدة أو أجهزة كمبيوتر محمولة بنفس القدر، فإن قطاع المؤسسات سيعوض ذلك عندما يعود الموظفون إلى المكتب.

وأحد قطاعات الأجهزة التى تأثرت بشدة بنقص الرقائق هو الألعاب، قال مات بيسكاتيلا ، المدير التنفيذى ومستشار صناعة ألعاب الفيديو فى مجموعة NPD، إن مبيعات الأجهزة الأمريكية انخفضت بنسبة 10٪ فى نوفمبر مقارنة بالعام الماضي.

وفقًا لتقرير صادر عن The Verge ، تشهد Nintendo و Sony و Microsoft و Valve انخفاضًا فى المبيعات، وفى الوقت نفسه غير قادرة على مواكبة الطلب بسبب نقص الرقائق. نأمل ألا يضطر اللاعبون إلى مواجهة هذا النوع من الإحباط العام المقبل.

قطاع السيارات

شركات صناعة السيارات هى واحدة من أكبر ضحايا نقص الرقائق، أشار العديد من المحللين وقادة الصناعة إلى أن صناعة السيارات ستواجه مشكلات فى العرض حتى عام 2023.

قالت فولفو التى تقدم أول تقرير ربع سنوى بعد الاكتتاب العام، إنه بينما كان هناك بعض التحسن فى الوضع، انخفضت الإيرادات بنسبة 7% على أساس سنوى.

حذر رئيس شركة نيسان ماكوتو أوشيدا من أن نقص الرقائق يمكن أن يعيق بشكل خطير خطط الشركة المستقبلية. فى نوفمبر قالت BMW إن هذه المشكلة أجبرت الشركة على خفض ميزات مثل وظائف الشاشة التى تعمل باللمس والمساعد الاحتياطى لوقوف السيارات.

فى سبتمبر سلط الملياردير التقنى إيلون ماسك الضوء على مشكلات سلسلة التوريد مع طرازات Tesla.

قال Tom Coughlin ، من IEEE Life ، إن تصميم الشرائح الأقدم هو أحد الأسباب الرئيسية التى تجعل صناعة السيارات تواجه نقصًا فى أشباه الموصلات:

سيؤدى نقص الرقائق إلى تقييد تصنيع السيارات الخفيفة حتى عام 2023، ويرجع ذلك إلى زيادة استخدام الرقائق فى السيارات الحديثة ، ونمو السيارات الكهربائية التى تخلق طلبًا إضافيًا على إلكترونيات السيارات ، وعلى وجه الخصوص ، بسبب دورات التصميم الطويلة لـ السيارات التى ينتج عنها العديد من الشرائح المؤهلة باستخدام عمليات أشباه الموصلات القديمة غير المدعومة فى مرافق التصنيع الأكبر التى تم إنشاؤها حول عقد معالجة أكثر حداثة.

أحد الأسباب التى تجعل صناعة السيارات تواجه هذا النقص هو أن الشركات خفضت الطلبات فى عام 2020 بسبب الوباء، لكنها أعادت ترتيب بعض الإمدادات فى وقت لاحق مع ارتفاع الطلب.

قال ويلى شيه، أستاذ ممارسة الإدارة فى إدارة الأعمال فى كلية هارفارد للأعمال ، إن نمط الطلب هذا يسبب مشاكل لكل من شركات صناعة السيارات ومصنعى الرقائق:

المشكلة الآن هى أن النقص يتفاقم بسبب الطلب المزدوج. يكره صانعو الرقائق إضافة سعة على العقد القديمة المستخدمة بكثافة (وأقل تكلفة) لأن هذه المناطق ليست مربحة بشكل خاص، وتكلفة السعة الزائدة كبيرة. لذلك ربما كان هناك نقص فى الاستثمار وضبط للنفس فى زيادة السعة حتى وقت قريب.

وأعلنت بعض الشركات المصنعة للرقائق عن خطط استثمارية جديدة والتزامها ببناء منشآت جديدة، لكن ذلك لن يحل المشكلة على المدى القصير.

فى أكتوبر ، قالت TSMC أنها ستفتح مصنعًا فى اليابان يستخدم التكنولوجيا القديمة لتلبية الطلب. ومع ذلك سيبدأ المصنع فى إنتاج أشباه الموصلات فقط فى عام 2024. وفى وقت سابق من العام التزمت الشركة التايوانية باستثمار 100 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة لزيادة طاقتها الإنتاجية.

فى وقت سابق من هذا الأسبوع، التزمت إنتل بافتتاح منشأة جديدة فى ماليزيا باستثمارات تصل إلى 7 مليارات دولار. فى مارس أعلنت الشركة عن صندوق بقيمة 20 مليار دولار لإنشاء مصانع فى الولايات المتحدة.

وتقوم الشركات أيضًا بتجربة مواد وتقنيات جديدة، بما فى ذلك نيتريد الغاليوم (GaN) لأشباه الموصلات والمواد الضوئية للمعالجة داخل الرقائق. لكن قد نضطر إلى الانتظار لفترة من الوقت لرؤية هذه الأشياء، وتقليل اعتمادنا على التكنولوجيا القديمة.

قال واين لام، كبير مديرى الأبحاث فى CCS Insight ، إنه على الرغم من تحسن الأوضاع، إلا أن هناك بعض تحديات التصنيع المقبلة:

كانت هناك استثمارات كبيرة فى صناعة تصنيع السليكون الجديدة والتى ستبدأ فى زيادة السعة فى أواخر عام 2022 أو أوائل عام 2023. كما قد تعود الصناعة إلى طاقتها الكاملة لتصنيع السيليكون ولكن ليس فى التغليف، وهو أقل شهرة فى سلسلة توريد الرقائق الإجمالية.