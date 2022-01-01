شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أحدهما بحجم ساعة بيج بن.. كويكبان يطيران تجاه الأرض فى وقت واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة The Sun، إن اثنين من النيازك الفضائية يقتربان من كوكب الأرض، وقد يحمل ذلك فى طياته المخاطر وفقا لما نقلته RT.

ونقلت الصحيفة، عن معطيات الوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، أن أحدهما- كويكب 2013 YD48 - بحجم ساعة بيج بن، والثانى - كويكب 7482 YD48 - ضعف حجم مبنى إمباير ستيت.

وأشارت الصحيفة، فى مقالها، إلى أن عرض الكويكب 2013 YD48 يبلغ حوالى 104 أمتار، وسيمر قرب كوكبنا فى 11 يناير على مسافة 5.6 مليون كيلومتر.

وأما كويكب 1994 PC1 فسيمر قرب بالأرض فى 18 يناير على مسافة 0.013 وحدة فلكية، والذى وفقا لمعطيات مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع للوكالة، يعتبر فى "مسلك قريب".

فى وقت سابق، قال نائب رئيس "ناسا" توماس زوربوخين، إن كافة الكويكبات المعروفة للعلماء فى الوقت الحالي، لا تهدد بالتصادم مع الأرض فى المائة عام القادمة.

ونوه بأن العلماء "يعرفون فقط حوالى 40٪ من الأجسام التى يزيد حجمها على 140 مترا فى الحجم".