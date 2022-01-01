بيتكوين تعوض خسائرها في أول أيام 2022

كتبت أسماء لمنور في السبت 1 يناير 2022 07:16 مساءً - سجلت أسعار العملات الرقمية اليوم السبت، ارتفاعا في أول أيام العام الجديد، بعد زيادة شهية المستثمرين نحو المخاطرة ونمو عمليات شراء بيتكوين الشهيرة.

وأدى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار خلال الفترة الأخيرة إلى زيادة إقبال المستثمرين على سوق “الكريبتو” وتكثيف عمليات شراء عملة بيتكوين (العملة الرقمية المشفرة الأشهر في العالم)، لتتلقى العملة دعما قويا عقب بدء البنوك المركزية العالمية في تشديد سياساتها النقدية وتخفيض حزم التحفيز.

وعادة ما تجد بيتكوين نقاط الدعم عند مستوى 45 ألف دولار ونقاط المقاومة عند 50 ألف دولار، لكنها مرشحة لزيادات قوية خلال العام الجاري قد تتخطى حاجز 60 ألف دولار، خصوصا بعد توصيات صندوق النقد الدولي للحكومات والبنوك المركزية العالمية بعدم تجاهل أسواق العملات المشفرة ومحاولة تقنينها والتأقلم معها.

وحصلت العملات الرقمية المشفرة بيتكوين على دعم هائل بعد موافقة تسلا وأمازون على سداد قيمة المشتريات بعملة بيتكوين.

وفي المقابل فرضت الصين وأمريكا والهند وتركيا قيودا مشددة على تعدين العملات المشفرة أو تداولها، ولكن سوق “الكريبتو” تمكن من تذليل هذه العقبات مؤخرا، بدعم قوي من مخاوف المستثمرين من توحش معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق العملات الرقمية المشفرة خلال مستهل تعاملات اليوم السبت بنسبة 0.49% لتصل إلى 2.23 تريليون دولار، بحجم تداولات في آخر 24 ساعة سجل نحو 91.18 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم

صعد سعر العملة الرقمية بيتكوين Bitcoin BTC بنسبة 0.02% ليصل إلى 47296.35 دولار.

وانخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 0.16% إلى 3739.52 دولار.

وزاد سعر عملة بينانس كوين Binance coin BNB بنسبة 0.42% لتصل إلى 518.40 دولار.

وهبط سعر عملة كاردانو cardano ADA نحو 0.76% ليسجل 1.33 دولار.

وقفز سعر عملة ريبل XRP بنسبة 0.44% إلى 0.8421 دولار.

كما ارتفع سعر عملة بولكادوت (Polkadot) DOT بنسبة 0.80% إلى 27.21 دولار.

وصعد سعر عملة دوجكوين DOGE (Dogecoin) بنسبة 0.20% إلى 0.1717 دولار.

وانخفض سعر عملة لايتكوين (Litecoin) LTC بنسبة 0.06% ليصل إلى 148.38 دولار.

وتراجع سعر عملة تشاينلينك Chainlink LINK بنسبة 1.16% إلى 19.82 دولار.