شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دولة آسيوية تخطط لبناء "شمس اصطناعية".. هل تنجح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطط الحكومة الكورية لتطوير تقنية للشمس الاصطناعية الأولى لكوريا "KSTAR" للحفاظ على 100 مليون درجة لمدة 300 ثانية بحلول عام 2026، حيث إن 300 ثانية هي الحد الأدنى من الوقت اللازم لتسويق تقنية الاندماج النووي.

وقد أعلنت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في 30 ديسمبر عقدها للجنة الاندماج الوطنية السادسة عشرة في المعهد الكوري للطاقة الاندماجية والانتهاء من "الخطة الأساسية الرابعة لتطوير طاقة الاندماج النووي (2022-2026)"، وتحدد وزارة العلوم أهداف وتوجهات سياساتها لتطوير طاقة الاندماج النووي كل 5 سنوات.

ووفقًا للخطة، ستستمر في تحسين تكنولوجيا التشغيل في مجال تجارب KSTAR، والتي تُظهر نتائج رائعة مثل الحفاظ على 100 مليون درجة من البلازما شديدة الحرارة (لمدة 30 ثانية في عام 2021)، وستقوم بتطوير تقنية للمحافظة درجة الحرارة لمدة 300 ثانية بحلول عام 2026.

ويعد الاندماج النووي هو المبدأ الأساسي الذي يولد الضوء والحرارة من الشمس الاصطناعية، وتهدف الحكومة إلى إنتاج الطاقة مثل الكهرباء من خلال تطبيق هذا المبدأ بشكل مصطنع على الأرض مع KSTAR.

وقد نجح فريق البحث الكوري لأول مرة في الحفاظ على KSTAR عند 100 مليون درجة لمدة 1.5 ثانية في عام 2018، كما نجح في الحفاظ على 100 مليون درجة لمدة 20 ثانية العام الماضي و 30 ثانية هذا العام، بعد العام الماضي، سجلت كوريا أطول رقم قياسي في العالم هذا العام.

وضعت الحكومة أيضًا مفاهيم أساسية للتوضيح لتوليد طاقة الاندماج النووي في المستقبل، وقدمت خطة لإنشاء "خارطة طريق طويلة الأجل للبحث والتطوير"، بما في ذلك الشبكات الأساسية ، بحلول عام 2030.

كما اختارت "ثماني تقنيات أساسية" لازمة لإثبات توليد طاقة الاندماج النووي في المستقبل، مثل تكنولوجيا البلازما الأساسية عالية الكثافة والوقت الطويل والكثافة العالية والتكنولوجيا الشاملة لزيادة التريتيوم وإنتاج الطاقة.

وهي تخطط لتأمين ثماني تقنيات أساسية من خلال مشاريع البحث والتطوير والتعاون المنهجي، وستجري تصميمًا أوليًا لمفهوم العرض التوضيحي في عام 2023.