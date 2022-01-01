شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ثلاث بعثات فضائية خاصة ينتظرها العالم فى أوائل عام 2022.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الأشهر الـ 12 الماضية عددًا لا يحصى من المهام المثيرة التى تتجه إلى الفضاء، ويبدو أن عام 2022 سيكون عامًا آخر مثيرًا للإطلاق، وفقا لتقريرdigitartlend .

ولقد اخترنا ثلاث مهمات بارزة للاستمتاع بها فى الأشهر المقبلة، اثنتان تستخدمان أجهزة SpaceX وواحدة تستخدم معدات ناسا الخاصة.

المهمة 1: المركبة الفضائية المدارية رحلة اختبارية

الموفر: Space X

موقع الإطلاق: بوكا تشيكا ، تكساس

التاريخ: يجب تأكيده

لماذا هو مميز جدًا؟ أول رحلة مدارية لأقوى صاروخ في العالم.

Starship هي مركبة إطلاق قابلة لإعادة الاستخدام تتكون من المرحلة الثانية من Starship والمرحلة الأولى فائقة القوة Super Heavy.

وبينما تم اختبار المرحلة الثانية من Starship بالفعل في خمس رحلات على ارتفاعات عالية، إلا أنها تمكنت من الهبوط بأمان مرة واحدة فقط، من ناحية أخرى، فإن Super Heavy لم تطير بعد.

ولدى SpaceX الصاروخ مكدس وجاهز للإطلاق في أول رحلة تجريبية مدارية له وينتظر الآن تصريحًا من إدارة الطيران الفيدرالية، ومن المتوقع صدور إعلان في نهاية شهر فبراير، وإذا كان ذلك في صالح شركة سبيس إكس ، فتوقع أن ترى الصاروخ ينفجر عالياً بعد أسبوع أو أسبوعين.

ويبلغ ارتفاع المركبة Super Heavy و Starship المكدسة 394 قدمًا (120 مترًا) ، مما يجعلها أطول بحوالي تسعة أمتار من صاروخ SLS التابع لناسا وأطول مركبة إطلاق تم بناؤها على الإطلاق.

وتعد قدرتها الهائلة على الدفع التي تبلغ حوالي 16 مليون رطل هي الأعظم التي شوهدت في أي صاروخ على الإطلاق، ما يجعلها ضعف قوة صاروخ Saturn V الذي دفع رواد فضاء ناسا نحو القمر قبل خمسة عقود.

بمجرد أن تفي Starship بجميع متطلبات السلامة الضرورية ، يمكن استخدامها في مهمات مأهولة إلى القمر والمريخ وربما أبعد من ذلك في الفضاء السحيق.

المهمة 2: الفأس 1 إلى محطة الفضاء الدولية

الموفر:

موقع الإطلاق SpaceX : كيب كانافيرال ، فلوريدا

التاريخ: 28 فبراير 2022

لماذا هو مميز جدًا؟ أول مهمة سياحة فضائية تابعة لناسا إلى محطة الفضاء الدولية.

وستنشر سبيس إكس صاروخها الفلكي فالكون 9 ومركبتها الفضائية كرو دراجون لنقل ثلاثة مواطنين إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) في رحلة لمدة أسبوع تنظمها شركة أكسيوم سبيس ومقرها تكساس.

وسوف يتألف طاقم مهمة Ax-1 من المستثمر الكندي وفاعل الخير مارك باثي ، ورجل الأعمال الأمريكي لارى كونور، بالإضافة إلى قائد المهمة ورائد الفضاء السابق في ناسا مايكل لوبيز أليجريا.

وبحسب ما ورد دفع رواد الفضاء الثلاثة الهواة 55 مليون دولار مقابل امتياز البقاء على متن البؤرة الاستيطانية، حيث سيعملون خلال هذه الفترة على أبحاثهم الطبية ومشاريعهم الخيرية.

الرحلات السياحية هي جزء من جهود متجددة من قبل وكالة ناسا لتسويق محطة الفضاء، باستخدام مثل هذه الرحلات لجمع الأموال مع زيادة الوصول إلى الفضاء للمواطنين العاديين.

وقامت نظيرة ناسا الروسية روسكوزموس مؤخرًا بنقل اثنين من رواد الفضاء الهواة إلى محطة الفضاء الدولية لإقامة قصيرة، وقبل ذلك بوقت قصير نظمت رحلة لاثنين من صانعي الأفلام الروس.

المهمة 3: أرتميس الأول إلى القمر والعودة

الموفر: وكالة ناسا

موقع الإطلاق: كيب كانافيرال ، فلوريدا

التاريخ: مارس 2022

لماذا هذا المكان مميز؟ أول رحلة تجريبية لأقوى صاروخ تابع لناسا حتى الآن ، ونقطة انطلاق رئيسية لأول مهمات مأهولة إلى القمر منذ 50 عامًا.

وتخطط ناسا لوضع أول امرأة وأول شخص ملون على سطح القمر قبل نهاية هذا العقد، لكن أولاً يجب أن تجرب الأجهزة الجديدة التى ستأخذهم إلى هناك - صاروخ SLS ومركبة Orion الفضائية.

وأول رحلة تجريبية - Artemis I - مستهدفة حاليًا فى شهر مارس، وستشمل رحلة طيران غير مأهولة للقمر بواسطة Orion.

ويبلغ ارتفاع صاروخ SLS المكدس بالكامل 322 قدمًا (98.1 مترًا) وسيخلق حوالي 8.8 مليون رطل من الدفع عند الإطلاق - 13٪ أكثر من مكوك الفضاء و 15٪ أكثر من صاروخ Saturn V.

وخضع كل من الصاروخ والمركبة الفضائية لاختبارات مكثفة لكنهما لم يطيران بعد، إذا سارت مهمة Artemis I بشكل جيد، فسيقوم Artemis II بأداء تحليق بطاقم على سطح القمر ، بينما سيحاول Artemis III أول هبوط مأهول على سطح القمر منذ عام 1972