شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تتطلع لإطلاق صاروخها Starship منتصف 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأمل شركة سبيس إكس التى تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها الآن أن تتمكن إدارة الطيران الفيدرالية من الوفاء بالموعد النهائى الجديد لشهر فبراير لاطلاق صاروخها Starship ، وإلا فمن غير المرجح أن يتم الإطلاق حتى منتصف عام 2022 على أقرب تقدير، وفقا لتقرير engadged.

وأوضح التقرير، أن هناك الكثير من الراحة على Starship صاروخ الجيل التالى من SpaceX، والذي عندما ينطلق أخيرًا سيصبح أقوى مركبة فضائية تطير على الإطلاق، وفقًا لتقريرdigitartlend .

وأضاف، إذا أكمل بنجاح برنامج الاختبار الخاص به، فمن المحتمل أن يبشر بعصر جديد من السفر إلى الفضاء، ليصبح أول صاروخ قابل لإعادة الاستخدام ينقل رواد الفضاء إلى القمر أو حتى المريخ.

ولكن على وجه التحديد، لا يزال من غير الواضح موعد إطلاقها المدارى الأول بعد أن قالت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) أمس إنها غير قادرة على الوفاء بالموعد النهائي اليوم فى 31 ديسمبر لاستكمال المراجعة البيئية التي من شأنها أن تمهد الطريق للإطلاق في موقع SpaceX's Boca منشأة تشيكا في ولاية تكساس.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة (سبيس اكس) ايلون ماسك كانت تأمل لاتخاذ قرار بحلول يوم الجمعة، مما يتيح لامكانية رحلة تجريبية رحلة من المركبة ، وسيلة قوية التي تضم المرحلة الأولى سوبر الثقيلة و المرحلة الثانية المركبة ، ولكن التاريخ المحتمل التالي يبدو الآن مثل شهر مارس.

وكجزء من مراجعتها ، تقوم إدارة الطيران الفيدرالية بتقييم العديد من قضايا السلامة العامة التي تشمل "التحليق فوق المناطق المأهولة ومحتويات الحمولة ، ومخاوف تتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية ؛ متطلبات التأمين لمشغل الإطلاق، والتأثير البيئي المحتمل "، وفقًا لموقعه على الويب.

وفقًا للقانون الفيدرالي ، دعت المراجعة في وقت سابق من هذا العام أفراد الجمهور للإدلاء بآرائهم ، وهي مكالمة أدت إلى تقديم 18000 تعليق، قالت إدارة الطيران الفيدرالية أنه نظرًا للوقت اللازم لتقييم العدد الكبير من التعليقات ، بالإضافة إلى استكمال المناقشات والمشاورات المختلفة ، كان عليها تحديد موعد نهائي جديد - 28 فبراير 2022 - لاستكمال المراجعة، فى حالة حصولها على الضوء الأخضر من FAA ، يمكن لـ SpaceX إطلاق Starship بعد بضعة أسابيع في مارس.

وسيكون التأخير بمثابة ضربة لـ SpaceX ، التي تحرص على المضي قدمًا في تطوير Starship بعد عدد من الرحلات التجريبية على ارتفاعات عالية والتي حققت نجاحًا متفاوتًا في عام 2021.

ولم تنطلق المركبة الفضائية Super Heavy التي ستطير عليها المركبة الفضائية ، لذلك هناك الكثير من الإثارة حول احتمالية رؤية المركبة التي يبلغ ارتفاعها 394 قدمًا (120 مترًا) تنطلق إلى السماء في أول رحلة مدارية لها.