شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تعتمد 3 بعثات جديدة إلى القمر وتخطط لقاعدة مشتركة مع روسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الصين على ثلاث بعثات أخرى إلى القمر خلال العقد المقبل، بما في ذلك بعثات تضم مركبات جوالة ومركبة طيران وبدء قاعدة دائمة، وستكون هذه هي المرحلة الرابعة من الخطة القمرية الصينية، بعد نجاح الهبوط على الجانب المظلم وجمع عينات من صخور القمر إلى الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ستصبح البعثات المستقبلية، المقرر أن تبدأ في عام 2024، معقدة بشكل متزايد، مما يؤدي إلى إنشاء النموذج الأساسي لمحطة أبحاث القمر المبنية على القمر.

هذه المحطة هي مشروع مشترك مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها قبل مهمة مأهولة مشتركة في عام 2030.

قال وو يان هوا ، نائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) ، إن ثلاثية المهام غير المأهولة على القمر، المعروفة باسم Chang'e 6 و 7 و 8، ستنطلق طوال عشرينيات القرن الماضي على مجموعة من المركبات الفضائية.

تأتي هذه الخطوة كجزء من اندفاع الصين المتزايد نحو استكشاف الفضاء، والذي شهد إطلاق الصين لمحطة الفضاء الخاصة بها في عام 2021.

ستكون أول مهمات المرحلة الرابعة للقمر التي سيتم إطلاقها هي Chang'e 7، ومن المتوقع إطلاقها حوالي عام 2024، عندما تخطط ناسا لإعادة البشر إلى القمر.

كما تم تصميم مجموعة مركبات القمر للبحث عن أدلة على وجود الجليد في القطب الجنوبي للقمر، والذي يمكن أن يوفر الماء والوقود لمستعمرة مستقبلية.

وسيحملون عددًا من الأدوات العلمية، بما في ذلك الرادار والكاميرا والتصوير المعدني ومقياس الحرارة وحتى محلل جزيئات الماء، ولعل الهدف هو تكوين صورة شاملة لبيئة القمر.