شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل توقف تحديث Google Pixel 6 و6 Pro مؤقتًا لإصلاح مشكلة تتعلق بإجراء المكالمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت Google أنها توقف تحديث Pixel 6 و6 Pro لشهر ديسمبر مؤقتًا بسبب تقارير عن انقطاع الاتصال وقطع الاتصال مثل تقارير Droid Life، وتوضح الأخبار سبب عدم تلقى العديد من مالكى Pixel 6 للتحديث خلال الأسابيع القليلة الماضية، وبالنسبة للقلة المحظوظة الذين تمكنوا من تعطلها ولم يواجهوا أى مشاكل، وفقًا لتقرير engadged.

وتقول Google إنه يمكنك الجلوس بصرامة، لكن بالنسبة لأولئك الذين يعانون من مشكلات في الاتصال ، فإن الحل الوحيد هو تحديث هاتفك إلى إصدار سابق من Android وإجراء إعادة ضبط المصنع.

كما هو الحال دائمًا، تأكد من الاحتفاظ بنسخة احتياطية من جهازك قبل محاولة القيام بمثل هذا التعهد الضخم لتحديث ديسمبر كان من المفترض أن تضيف ميزات جديدة مثل الحنفية فائقة الاتساع على برو بكسل 6، وسريعة للامفاجئة للوصول بسهولة سناب شات من قفل الشاشة الخاصة بك، وتقول Google إن هذه الميزات ستشق طريقها إلى إصلاح يناير.

ويعد التأخير بمثابة كارثة للشركة ، خاصة وأن Pixel 6 و 6 Pro كانا يهدفان إلى إظهار القوة المشتركة لمعالج Google المخصص وبرنامجها، وربما لا تكون هذه هى أفضل طريقة لإثبات قدرتها على بناء مكافئ Android لجهاز iPhone