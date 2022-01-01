شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا لن يكون "أيفون" هو المنتج الأبرز لأبل خلال 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما يكون أيفون هو الأداة الأكثر شهرة في العالم، حيث إنه منتج أبل "الرائد" الذي يبيع بالملايين ويحقق للشركة المليارات، كل عام دون أن يفشل، حيث يتمكن أيفون من إثارة ضجة وإثارة اعتدنا عليها إلى حد ما، ولا يستطيع سوى عدد قليل جدًا من المنتجات الأخرى القيام به.

وقد كانت هواتف Pixel و Samsung القابلة للطي استثناءً في عام 2021، ومع ذلك ، نظرًا لأننا على وشك الشروع في عام 2022 ، قد لا يكون أيفون هو منتج أبل الأبرز في عام 2022.

وحتى في عام 2021 ، قد يجادل البعض بأن أجهزة MacBook Pro الجديدة كانت الأكثر منتجات أبل "المثيرة"، ويمكن أن يتبع عام 2022 نفس المسار جيدًا، حيث يدور أيفون حول التطور أكثر من كونه ثورة في هذه الأيام.

وقد اعتقد الكثير أن سلسلة أيفون 13 كانت ترقية تدريجية وأن أبل لم تحقق أي شيء ثوري، وهذا ليس صحيحًا ولكن يمكن تقديم حجة لهذه الحجة أيضًا، وببساطة لأننا في مرحلة التشبع هذه في دورة حياة الهاتف الذكي حيث يكون دفع الظرف صعبًا إلى حد ما.

وهذا ليس فقط مع أيفون ولكن مع العلامات التجارية الأخرى أيضًا، حيث سيحتوي أيفون 14 على "أفضل الكاميرات" ، "أفضل شاشة عرض" صنعتها أبل على الإطلاق - وهذا أمر مفروغ منه ولكن ليس من المتوقع أن تجعلك تتعجب.

وبالطبع ، سيستمر الناس في شراء أيفون كما هو الحال دائمًا ، ولكن قد يكون لدى أبل منتجات أخرى يمكن أن تتصدر عناوين الصحف أكثر من منتجها الرئيسي.

ما هي المنتجات الجديدة التي قد تطلقها أبل

السماعة الذكية هي فئة كانت فيها شركة آبل بطيئة في التحرك وسرقت أمازون زحفًا إليها واستمرت في القيادة، وفي عام 2021، أوقفت شركة أبل رسميًا HomePod وأصبح لديها الآن جهاز HomePod mini بأسعار معقولة فقط في محفظتها.

وقد بدأت مكبرات الصوت الذكية المزودة بشاشة عرض في الظهور، وربما في عام 2022 ، سنرى شركة أبل تتحرك في هذه الفئة، وقد قامت أبل بالفعل بتحسين قدرات FaceTime الخاصة بها بإضافات جديدة وتتميز الكاميرات الموجودة على iPad Pro بميزة Center Stage التي يمكن أن تعمل بشكل جيد على مكبر صوت ذكي مع شاشة عرض.

ويمكن أن يكون جهاز HomePod المزود بشاشة عرض وكاميرا سيغير قواعد لعبة أبل في سوق السماعات الذكية في العام المقبل، وتحتاج أبل إلى وزن ثقيل في السماعة الذكية وقد يكون عام 2022 هو العام الذي نرى فيه ذلك يحدث.