شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نيويورك تايمز: جوجل تعمل على نظارات للواقع المعزز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقال إن جوجل تعمل على نظارات للواقع المعزز (AR) الذكية، ووفقًا لتقرير صادر عن New York Times، فإن جوجل "ترعى مشروعًا جديدًا" تعمل بموجبه على نسخة جديدة للنظارات الذكية.

ويشير التقرير إلى أن المشروع الأخير كان نتيجة الاستحواذ على شركة North - وهي شركة رائدة في واجهات الكمبيوتر البشرية والنظارات الذكية، حيث تم الاستحواذ عليها في عام 2020، ولم تُعرف تفاصيل المشروع بعد.

وقد يكون من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت جوجل تخطط لإطلاق سماعة رأس مؤقتة أم أنها تركز بالكامل على عامل شكل النظارات الذكية، ومن الجدير بالذكر أنه عندما استحوذت جوجل على North العام الماضي ، توقفت الشركة الكندية عن بيع Focals 1.0 وقررت إلغاء Focals 2.0.

كذلك فإن العديد من القادة والمهندسين الذين عملوا سابقًا مع North أصبحوا الآن جزءًا من قسم الأجهزة والخدمات في جوجل المسؤول عن Pixel و Nest والأجهزة الأخرى، وهذا التحول التنظيمي منطقي قبل منتج استهلاكي، وأيضًا ، يتم أيضًا وضع الفريق الذي يقوم ببناء نظام تشغيل الواقع المعزز ضمن الأجهزة والخدمات.

ليس فقط جوجل ، ولكن عمالقة التكنولوجيا الآخرين يعملون أيضًا على أجهزة الواقع المختلط، وتعمل أبل، على سبيل المثال ، على سماعة الواقع المختلط الخاصة بها لفترة طويلة الآن، ويشاع أن الشركة التي تتخذ من كوبرتينو مقراً لها تخطط لتقديم الجهاز بحلول العام المقبل.

وتقول الشائعات إن سماعة الواقع المختلط يمكن استخدامها لتطوير الواقع المعزز بالإضافة إلى الواقع الافتراضي، من خلال استخدام كاميرا تمريرية حيث يمكن للمستخدمين مشاهدة العالم الحقيقي من خلال تغذية الفيديو بدلاً من المشاهدة المباشرة، وتعمل Meta أيضًا على مشروع مماثل يسمى Project Cambria لعام 2022.