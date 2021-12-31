شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه تقنية "شحن الأجهزة عبر الشاشات" المنتظرة من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت شركة أبل براءة اختراع جديدة في الولايات المتحدة لتقنية شحن للإكسسوارات عبر الشاشة في هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، ويبدو أن شركة أبل تسعى لتطوير هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد برؤية جديدة لجذب المستخدمين، وترتكز هذه الرؤية التي نشرت في براءة إختراع على تمكين شاشة الأجهزة من شحن الإكسسورات.

لكن لم تكشف التسريبات مزيدًا من التفاصيل حول براءة الإختراع الجديدة، لكن التسريبات تؤكد على ضرورة دعم الإكسسوار للشحن اللاسلكي.

وقد سجلت أبل براءة الاختراع باسم "Through-Display Wireless Charging"، لكن التسريبات تؤكد أن الشاشة ستدعم فقط شحن الإكسسوارات، ومن المتوقع أيضًا أن تدعم Apple Pencil بشكل خاص.