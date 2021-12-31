شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل يتسبب واتس آب فى امتلاء ذاكرة هاتفك الذكى.. 3 حيل للتخلص من المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يهيمن تطبيق "واتساب" للتواصل الفورى على تبادل المعلومات والصور والفيديوهات رقميًا في شتى أرجاء العالم، مع وجود أكثر من مليارى مستخدم شهري له، وفقًا لتقرير سكاى نيوز عربية.

ويقبل الكثيرون على استخدام "واتساب" نظرًا لسهولة استخدامه وتعدد الخيارات التى يتيحها للمستخدم فى مكان واحد.

ويمكن للشخص أن يرسل الصور والفيديوهات والوثائق إلى أى شخص يشاء وبسرعة كبيرة، كما يمكنه أن يمرر تلك الوسائط التى تصله إلى آخرين، وكل ذلك بكبسة زر على هاتفه الذكى.

ولكن الإدمان على استخدام هذا التطبيق له نتائج سلبية، وأولها ذاكرة الجهاز، فالاستخدام غير المحترف لهذا التطبيق يؤدي إلى استنزاف الذاكرة، ذلك أن "واتساب" يخزن عمليا ما يصلك من وسائط على الذاكرة، ما يؤدي إلى امتلائها بسرعة.

وهذا يعنى عمليا الحد من قدرة الشخص على تصوير الفيديوهات والصور أو تحميل التطبيقات، خاصة في الهواتف ذات الذاكرة المحدودة مثل 16 جيجا بايت، فما العمل؟ هناك ثلاثة حلول.

إن أول خطوة يقوم بها المستخدم، هو أن يذهب إلى حساب صديقه الذي يرسل له الوسائط، وينقر على الاسم في الأعلى، وعندها ستظهر له خيارات عديدة، يختار منها (save to camera roll)، ثم يختار (never)، حتى لا يجري حفظ الصور في ذاكرة الهاتف.

وتفيد هذه الطريقة بوقف تخزين الملفات القادمة من مستخدم بعينه، أما إذا أراد الشخص وقف حفظ هذه الملفات بشكل كامل على التطبيق، فعليه أن يتجه إلى الإعدادات ثم يختار (Chat)، ثم يلغى خيار (save to camera roll).

وثمة طريقة ثالثة من خلال خيار (storage and data)، ثم هناك خيار فرعي اسمه (mange storage)، حيث ستظهر الوسائط الكبيرة الحجم (أكثر من 5 ميجا بايت)، بحيث يمكن للشخص حذف هذه الوسائط، بما يتيح له مساحة أوسع فى الذاكرة.