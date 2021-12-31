شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مجموعة من شركات الطيران الأمريكية تسعى لتأخير نشر شبكات الـ5G بالقرب من المطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت مجموعة تجارية أمريكية تمثل شركات الطيران الكبرى للركاب والبضائع من لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) وقف نشر خدمة 5G اللاسلكية الجديدة حول العديد من المطارات ، محذرة من احتمال تعطل آلاف الرحلات الجوية.

ومن المقرر أن تقوم شركتا AT&T وVerizon Communications في 5 يناير بنشر خدمة C-Band range 5G اللاسلكية التي فازوا بها في مزاد حكومي قيمته 80 مليار دولار.

ويسعى الالتماس المقدم من مجموعة الخطوط الجوية لأمريكا الصناعية إلى تأخير النشر بالقرب من العديد من المطارات الأمريكية بما في ذلك المطارات الموجودة في شيكاغو وسان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ولاس فيجاس ونيويورك وبوسطن وسياتل.

وأثارت صناعة الطيران وإدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) مخاوف كبيرة من أن 5G قد تتداخل مع الأجهزة الإلكترونية الحساسة للطائرات مثل أجهزة قياس الارتفاع اللاسلكية ، والتي يمكن أن تؤخر الرحلات الجوية أو تحولها.

و قالت المجموعة في التماسها الطارئ الذي قدمته لجنة الاتصالات الفدرالية :"لن تتمكن الطائرات من الاعتماد على أجهزة تحديد الارتفاع الراديوية في العديد من إجراءات الطيران ، وبالتالي لن تتمكن من الهبوط عند بعض المطارات ".

وقالت إن التداخل اللاسلكي "سيعرض للخطر وظيفة أنظمة سلامة الطائرات الحيوية ، والتي بدورها تهدد بتحويل أو إلغاء آلاف الرحلات الجوية" يوميا، وقالت إن هذا سيعطل "ملايين المسافرين" إلى جانب جداول طاقم الرحلة وسلاسل التوريد العالمية.

ويسعى الالتماس إلى الحصول على قرار من لجنة الاتصالات الفيدرالية بحلول ظهر يوم الاثنين بتوقيت شرق الولايات المتحدة، فيما حذرت المجموعة من أنها "ستسعى للحصول على مساعدة قضائية أو غيرها" لتجنب "مخاطر السلامة الفورية وغير المقبولة".

وقالت مجموعة الصناعة اللاسلكية CTIA إن شبكة الجيل الخامس آمنة ويتم استخدام الطيف في حوالي 40 دولة أخرى، كما قالت CTIA يوم الخميس "نظرت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) في هذه الادعاءات ورفضتها منذ ما يقرب من عامين بعد مراجعة شاملة" وما زالت الصناعة تخطط لإطلاق خدمة 5G في 5 يناير.

ورفضت إدارة الطيران الفيدرالية التعليق على الالتماس، و كانت الوكالة تستعد لإصدار إخطارات توضح بالتفصيل تأثير التداخل المحتمل لكنها أرجأت الإصدار مع استمرار المحادثات المكثفة بين إدارة بايدن وشركات الاتصالات اللاسلكية وقطاع الطيران.

وقالت شركة الخطوط الجوية لأمريكا ، التي تمثل أمريكان إيرلاينز ودلتا إيرلاينز ويونايتد إيرلاينز وفيديكس وشركات نقل رئيسية أخرى ، إنها تريد من لجنة الاتصالات الفيدرالية وإدارة الطيران الفيدرالية "العمل معًا للتوصل إلى حل عملي"، ويهدف الالتماس إلى الحفاظ على الخيارات القانونية إذا لم تسفر المناقشات عن اتفاق.

وحذرت المجموعة هذا الشهر من أن التدخل من شبكات الجيل الخامس قد يتسبب في تحويل 4٪ من الرحلات الجوية الأمريكية أو تأخيرها أو إلغائها ، وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية توجيهات صلاحية للطيران تحذر من أن تدخل شبكات الجيل الخامس قد يؤدي إلى تحويل مسار الرحلات.