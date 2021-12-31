شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب.. تسلا تستدعى ما يقرب من نصف مليون سيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتاج سيارة تسلا إلى استدعاء ما يقرب من نصف مليون سيارة بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة، وتسعى السيارة التجارية لاستدعاء 475000 من سياراتها الكهربائية من طراز 3 و Model S.

وفقا لتقرير موقع ذا صن، تستدعي العلامة التجارية تسلا السيارات لإصلاح مشاكل كاميرات الرؤية الخلفية وحقائب السفر.

وفقًا للهيئة التنظيمية للسلامة على الطرق في الولايات المتحدة ، فإن المشاكل تزيد من خطر الاصطدام.

وتستدعي تسلا 356309 سيارة من طراز 2017-2020 موديل 3.

كما يحتاج أيضًا إلى إصلاح 119.009 سيارة طراز S.

وقالت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA) أن المشكلة مع طراز 3 سيدان هي أن "حزام كابل كاميرا الرؤية الخلفية قد يتضرر بسبب فتح وإغلاق غطاء صندوق الأمتعة ، مما يمنع عرض صورة كاميرا الرؤية الخلفية".

يقال إن المركبات طراز S التي تم استرجاعها تعاني من مشكلة مزلاج غطاء المحرك الأمامي والتي يمكن أن تؤدي إلى فتح صندوق الأمتعة دون سابق إنذار.

قد يعيق ذلك رؤية السائقين ويتسبب في تحطم السيارة.

ولا يقال إن تسلا على علم بأي حوادث أو إصابات أو وفيات ناجمة عن سيارات Model 3 و Model S.

في وقت سابق من هذا الشهر، توقفت شركة سيارات أجرة في باريس عن استخدام سيارات Tesla Model 3 بعد أن أدى حادث تصادم إلى مقتل شخص وإصابة 20 آخرين.