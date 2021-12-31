شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تحويل ملفات HEIC المستخدمة من أبل إلى JPG والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غيرت أبل بدءًا من نظام التشغيل iOS 11 تنسيق ملف الصور الافتراضي لأجهزة iPhone و iPad، فبدلاً من امتداد JPG، يتم الآن حفظ الصور بتنسيق يسمى HEIC، والذي يوفر ضغطًا أفضل مع الاحتفاظ بجودة صورة عالية، مما يتيح لك تخزين المزيد من الصور في نفس المساحة على هاتفك أو جهازك اللوحي، ويمكنك العودة مرة أخرى إلى حفظ ملفات JPG أو ببساطة تحويل صورك إلى JPG عند الحاجة، حيث نرصد لك خطوات القيام بذلك وفقا لما ذكره موقع "Business insider".

كيفية تحويل HEIC إلى JPG على iPhone

إذا كنت لا تريد ملفات HEIC على الإطلاق، يمكنك ببساطة ضبط هاتفك أو جهازك اللوحي لاستخدام تنسيق JPG دائمًا:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على الكاميرا.

3. في صفحة إعدادات الكاميرا، اضغط فوق تنسيقات.

4. اضغط فوق الأكثر توافقًا.

كما يمكنك توفير مساحة على جهازك باستخدام HEIC ولكن يمكنك تحويل الصور تلقائيًا إلى JPG عند نقلها إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك من خلال هذه الخطوات:

1. ابدأ تطبيق الإعدادات.

2. اضغط على الصور.

3. في قسم النقل إلى Mac أو الكمبيوتر الشخصي، اضغط فوق تلقائي.

كيفية تحويل HEIC إلى JPG على نظام Mac

إذا قمت بضبط جهاز iPhone أو iPad على تحويل الصور تلقائيًا إلى JPG عند النقل إلى جهاز Mac، فبذلك لم يكن هناك أي حاجة للتحويل على نظام Mac نفسه، ولكن إذا كان لديك بالفعل صور HEIC على جهاز Mac، فيمكنك تحويلها هناك.

هناك العديد من التطبيقات التي تدعم HEIC وتتيح لك تحويلها إلى JPG، ولكن أبسطها هو تطبيق Preview.

1. افتح صورة HEIC التي تريد تحويلها في المعاينة.

2. اضغط فوق ملف، ثم تصدير.

3. في قائمة "تنسيق"، اختر JPG.

4. اضغط فوق "حفظ".

كيفية تحويل HEIC إلى JPG على كمبيوتر يعمل بنظام Windows

إذا كان لديك بعض صور HEIC من جهاز iPhone أو iPad على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، في هذه الحالة، تقدم مايكروسوفت تنزيلًا بسيطًا يجعل HEIC قابلاً للقراءة تلقائيًا في أي برنامج.

تحتاج ببساطة إلى تثبيت برنامج الترميز (وحدة فك ترميز تقوم بتحويل الملفات بين تنسيقات مختلفة) تسمى HEIF Image Extension، ولتثبيته: انتقل إلى صفحة HEIF Image Extension في متجر تطبيقات مايكروسوفت، واضغط فوق Get، واسمح لـ Windows بتثبيت برنامج الترميز، حيث ستعمل جميع ملفات HEIC بعد ذلك بشكل صحيح في جميع برامج Windows.