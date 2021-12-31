شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذيرات من تخزين كلمات المرور فى كروم بعد هجمات من قبل متسللين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يزعم بعض خبراء، أن "الهاكرز" يستغلون الأشخاص الذين يعملون من المنزل بحثًا عن كلمات مرور مخزنة في متصفحات الويب، حيث يعد الاحتفاظ بكلمات المرور المحفوظة في Chrome و Edge كمثال ممارسة شائعة جدًا وعادة ما تعتبر آمنة تمامًا.

ووفقا لموقع ذا صن، فإنها مصممة للتخلص من متاعب تذكر تفاصيل تسجيل الدخول لكل موقع تستخدمه.

لكن الباحثين في مجال تكنولوجيا المعلومات، يحذرون الآن من استخدام مثل هذه الميزات في أي متصفح بسبب خرق أمني مؤخرا أدى إلى اختراق أحد الشركات.

ويبدو أن الجهات السيئة الفاعلة لذلك تستغل حقيقة أن العاملين في المكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يجبرون على العمل من المنزل وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.

وفقًا لخبراء الأمن AhnLab ، وقع موظف يعمل عن بُعد ضحية أثناء استخدامه VPN للوصول إلى شبكة شركته.

كان الشخص يقوم بعمله على جهاز مشترك مع أشخاص آخرين يعيشون معهم ، غير مدرك أنه مصاب بالفعل بأحد البرامج الضارة المخترقة تسمى Redline Stealer.

أدى ذلك إلى سرقة تفاصيل الحساب وكلمات المرور الحساسة من مواقع مختلفة ، بما في ذلك معلومات الوصول إلى شبكة VPN الخاصة بالشركة.

ثم استخدمها المتسللون لتسجيل الدخول والتنقيب عن بيانات الأعمال الخاصة بعد ثلاثة أشهر.

والأسوأ من ذلك، أنه تم تثبيت برنامج مكافحة فيروسات على الكمبيوتر ولكن البرامج الضارة كانت قادرة على الالتفاف عليه.

قال AhnLab: "على الرغم من أن ميزة تخزين بيانات اعتماد الحساب للمتصفحات مريحة للغاية ، حيث يوجد خطر تسرب بيانات اعتماد الحساب عند الإصابة بالبرامج الضارة ، يوصى المستخدمين بالامتناع عن استخدامها واستخدام البرامج من مصادر واضحة فقط".

ظهرت الأداة الخبيثة لأول مرة في مارس 2020 مع انتشار الوباء.