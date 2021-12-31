شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على المنصات والتطبيقات التى يثق بها مستخدمو التكنولوجيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلّلت كاسبرسكي وهى مركز أبحاث روسى البيانات مجهولة المصدر التي قدّمها طواعية زوار موقع الإنترنت Privacy Checker، الذي يحتوي على نصائح مفيدة حول إعدادات الخصوصية لمختلف خدمات الإنترنت ومنصاتها. وأظهرت نتائج التحليل إعدادات الأمن التي يتكرر بحث المستخدمين عنها في كل خدمة أو منصة، سواء أكانت هذه الإعدادات مشددة أو متوسطة أو متراخية. ووفقًا للبيانات، يُبدي مستخدمو TikTok مستوى اهتمام أعلى بإعدادات الأمن المشدّدة على امتداد جميع الخدمات، وتبلغ حصة هذه الاستفسارات 71%. كذلك يشعر مالكو هواتف iPhone بقلق بالغ بشأن الأمن عبر الإنترنت مقارنة بالهواتف الأخرى، إذ يشير أكثر من نصف الاستفسارات (53%) إلى استخدام إعدادات أمن أكثر صرامة.

وبدأ الوعي الرقمي يشكّل توجّهًا متناميًا يشجّع العملاء على زيادة الاهتمام بالبيانات الشخصية والآثار الرقمية المتروكة في الويب. ويضمن استخدام إعدادات الخصوصية المتنوعة على الخدمات والمنصات مستوىً عاليًا من الحماية للحسابات والمعلومات الشخصية، علاوة على التحكم في مقدار الآثار الرقمية التي يتركها المستخدمون وراءهم.

وجرى الحصول على البيانات من زيارات إلى موقع Kaspersky Privacy Checker لمستخدمين أخفيت هوياتهم، في مدة بين 1 ديسمبر 2019 و15 نوفمبر 2021. وحلّل خبراء وسائل التواصل الاجتماعي من كاسبرسكي أكثر الخدمات والمنصات التي دخل المستخدمون إلى تعليمات الأمن الخاصة بها. وتُعدّ الإعداد متوسطة المستوى، حاليًا، الإعدادات الأساسية على منصة Privacy Checker.

ولم يكن مستخدمو TikTok وحدهم الباحثين عن نصائح أمنية مشددة، إذ احتلّت شبكة التواصل الاجتماعي الروسية VK المرتبة الثانية، وبلغت حصة الاستفسارات الخاصة بالحصول على أعلى مستوى من الأمن 48%. واحتلت منصة Instagram المركز الثالث بنسبة 42% من الاستفسارات المتعلقة بالإعدادات الصارمة. وفي المقابل، كان مستوى أمن Facebook الأقل إثارة للقلق، إذ بلغ نصيبه من الاستفسارات الرامية للحصول على أقوى النصائح الأمنية 33%.

واتضح أن مالكي iPhone كانوا أكثر قلقًا بشأن حماية البيانات عبر المنصات الخاصة بنظام هذا الهاتف، إذ تمثّل أكثر من نصف الاستفسارات (53%) بعمليات بحث عن أعلى مستوى للأمن، في حين أن النسبة المئوية للبحث عن إعدادات متوسطة بلغت 42%. وفي المقابل، يبحث 57% من مستخدمي Android عن إعدادات المستوى المتوسط، فيما بلغت نسبة المهتمين بأقوى الإعدادات الأمنية في هذا النظام 39% فقط.

أما المنصات المكتبية، فإن 59% من مستخدمي النظام Mac مهتمون بالإعدادات الأمنية المتوسطة، في حين أن النسبة لمستخدمي النظام Windows كانت أقلّ وبلغت 41%. ويبحث مالكو أجهزة Mac عن نصائح أمنية مشدّدة أقلّ من مالكي أجهزة Windows وذلك بنسبة 33% مقابل 41%.

واتضح من تحليل جميع الاستفسارات، اتضح بأن Android هو المنصة الأكثر شيوعًا بين المستخدمين الذين يبحثون عن نصائح أمنية على موقع Privacy Checker، وكان نصيب استفساراتهم 67%، أما حصة استفسارات مستخدمي iPhone فكانت 11% فقط، فيما بلغت حصة مستخدمي أجهزة Mac 4%. وجاء 18% جميع الاستفسارات من مستخدمي النظام Windows.

وقال سيرجي مالنكوفيتش رئيس قنوات التواصل الاجتماعي لدى كاسبرسكي، إن المستخدمون يتركون وراءهم بصمات رقمية لدى استخدامهم الخدمات والمنصات عبر الإنترنت، مشيرًا إلى أن هذه البصمات قد تتمثل بمواقع جغرافية في الصور وعناوين بروتوكول الإنترنت، وما إلى ذلك من آثار. وأضاف: "يكتسب الوعي الرقمي اليوم شعبية بين المستخدمين الذين بدأوا في إيلاء مستوى أمن المعلومات الشخصية المخزنة على الإنترنت مزيدًا من الاهتمام، ولهذا يمكن أن يساعد استخدام منصات مثل Privacy Checker على تحسين فهم وسائل حماية البيانات الشخصية، والحفاظ على أمن الأجهزة والحسابات".

أعط التقرير قائمة قصيرة بالأمور الواجب التحقّق منها لحماية المعلومات الشخصية على جميع المنصّات:

• من المهم التحقّق من الرابط قبل النقر عليه. مرّر مؤشر الماوس فوق الرابط لمعاينة عنوان URL والبحث عن الاختلاف في التهجئة الإملائية أو أية مغايِرات أخرى.

وحتى إذا وصلت رسالة أو بريد إلكتروني من صديق مقرب، ينبغي تذكر أنه من الوارد أن يكون حسابه مخترقًا، وكذلك الحال لو بدت الرسالة ودية، إذ من الضروري التعامل مع الروابط والمرفقات بحذر.

• يمكن أن يساعد التصفّح الخاص عبر حلّ مثل Kaspersky Internet Security، على تجنّب التتبع عبر الإنترنت.

• استخدام كلمة مرور مختلفة لكل خدمة، لتجنّب تأثُّر بقية الحسابات إذا سُرق أحدها.

• قد يكون من الصعب حفظ كلمات مرور طويلة للعديد من الخدمات والمنصات، ولكن باستخدام حلّ Password Manager لإدارة كلمات المرور، لا داعي إلا لتذكّر كلمة مرور رئيسة واحدة فقط.

• يمتلك مستخدمو iPhone بعض عناصر التحكّم في الخصوصية التي تتيحها Apple، وبوسع المستخدمين حظر وصول التطبيقات إلى الصور وجهات الاتصال وميزة الموقع الجغرافي إذا رأوا أن هذا غير ضروري.

• يجب على مستخدمي Android التحقق بعناية من الأذونات الممنوحة للتطبيقات. ويتمثل الخيار الآمن بحظر الأذونات غير الضرورية عند تثبيت تطبيق جديد. وكلما زادت الأذونات الممنوحة للتطبيق، زاد ما يمكن له فعله على الجهاز، وزادت البيانات التي يمكنه جمعها عن المستخدم. كذلك يوصى بتثبيت حلّ أمني موثوق به لضمان وجود نظام دفاعي شامل.

• تأمين الهاتف وجهاز الحاسوب بكلمات مرور أو رموز مرور. ويوصى باستخدام كلمات المرور أو المصادقة البيومترية لقفل الهواتف والأجهزة اللوحية وأجهزة الحاسوب.